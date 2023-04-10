В Волгограде рецидивист в тапках-«зайчиках» украл камеру и играл в прятки с полицией: видео

В Центральном районе Волгограда задержали 60-летнего рецидивиста с камерой уличного видеонаблюдения в руках. Как сообщает ИА «Высота 102», сам процесс кражи из амфитеатра на набережной попал на видео.





— Наряд ППС УМВД России по Волгограду заметил мужчину, который был одет не по погоде, вел себя подозрительно, а увидев полицейских, попытался спрятаться, — рассказали информагентству в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. — Для выяснения обстоятельств мужчину задержали. У него обнаружили камеру наружного наблюдения с торчащими проводами.

Установлено, что камеру стоимостью более 60 тысяч рублей 50-летний рецидивист похитил со стены амфитеатра для дальнейшей перепродажи.

— По данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, — добавили в областном главке МВД.





Как стало известно журналистам «Высоты 102», задержанный волгоградец ранее привлекался к уголовной ответственности по ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Мужчина пытался спрятаться от полиции в лифте, предназначенном для людей с ограниченными возможностями здоровья. Судя по оперативным кадрам, на ногах у него были забавные тапки-«зайчики».

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области