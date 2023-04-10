Под Волгоградом «Лада» врезалась в дерево: 66-летний водитель погиб









Смертельное ДТП случилось накануне, 9 апреля, в Среднеахтубинском районе. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, трагедия произошла в 19-00 ч. на трассе, проходящей через хутор Бурковский.





«Лада-219010» выехала на встречную полосу, но водитель не удержал управление автомобилем, в результате чего машина вылетела с дороги и врезалась в дерево. Сидевший за рулем 66-летний мужчина скончался до прибытия скорой помощи.





Фото ГУ МВД по Волгоградской области