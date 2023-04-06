В трех хуторах под Волгоградом зафиксирована вспышка бруцеллеза

Происшествия 06.04.2023 20:40
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06.04.2023 20:40
В трех сельских поселениях Иловлинского района Волгоградской области с 7 апреля вводятся ограничительные мероприятия в связи со вспышкой бруцеллеза у крупного рогатого скота. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующий приказ подготовлен комитетом ветеринарии Волгоградской области.
Опасная инфекция обнаружена у сельскохозяйственных животных в двух частных хозяйствах хутора Песчанка Иловлинского поселения, в трех хозяйствах хутора Краснополянский Кондрашевского сельского поселения и в одном домовладении в хуторе Боровки Авиловского поселения.
В данных населенных пунктах в рамках ограничительных мероприятий будет произведен убой больных животных, также будет запрещен оборот животноводческой продукции.
Справка. Бруцеллез поражает крупный рогатый скот, коз, овец, свиней и даже собак. Инфекция может передаваться человеку и вызывать тяжелое поражение центральной нервной системы и двигательного аппарата. Бруцеллы содержатся в сыром мясе, молоке и шерсти больных животных. Заболевание для человека может закончиться летальным исходом.
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