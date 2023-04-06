На площади Ленина в Волгограде «Шкода» влетела в бетонную стену

Происшествия 06.04.2023 14:18
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06.04.2023 14:18
В Волгограде полицейские выясняют обстоятельства аварии, которая произошла сегодня, 6 апреля на площади Ленина. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, 69-летний водитель автомобиля «Грейт Волл» напротив дома №29 проспекта Ленина при перестроении задел машину «Шкода».
От удара последняя изменила траекторию движения и врезалась в бетонное ограждение на пешеходной зоне. К счастью, в это время там не было людей. 35-летняя пассажирка «Шкоды» обратилась за медицинской помощью. На месте ДТП работают экипажи госавтоинспекции. Движение по данному участку осуществляется в штатном режиме.
Фото и видео ГУ МВД по Волгоградской области
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