На площади Ленина в Волгограде «Шкода» влетела в бетонную стену



















В Волгограде полицейские выясняют обстоятельства аварии, которая произошла сегодня, 6 апреля на площади Ленина. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, 69-летний водитель автомобиля «Грейт Волл» напротив дома №29 проспекта Ленина при перестроении задел машину «Шкода».













От удара последняя изменила траекторию движения и врезалась в бетонное ограждение на пешеходной зоне. К счастью, в это время там не было людей. 35-летняя пассажирка «Шкоды» обратилась за медицинской помощью. На месте ДТП работают экипажи госавтоинспекции. Движение по данному участку осуществляется в штатном режиме.





Фото и видео ГУ МВД по Волгоградской области