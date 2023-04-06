В Волгоградской области огурцы подорожали за неделю на 7%









Цены на огурцы в Волгоградской области вновь выросли. Как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградстате, так, стоимость огурцов за неделю увеличилась на 7,08% - до 171,9 рубля за кг. При этом цены на эти овощи снижались последние несколько недель после резкого увеличения в январе-феврале этого года.





В то же время помидоры незначительно подешевели – снижение составило около 0,7%. Средняя цена за килограмм томатов теперь составляет 192,11 рубля.





Стал дорожать и картофель, который последнее время сбавлял в цене. Цена на картофель выросла на 5,93% - до 32,16 рублей.





Из овощей также подорожала капуста – на 2,16% (20,92 рубля за кг). Одновременно подешевели лук (около 4%) до 44,64 рубля за кг и морковь (на 3%) до 31,93 рубля за кг.





Поднялась в цене гречка, которая также дешевела последнее время. Теперь средняя стоимость килограмма этого вида крупы составляет 69 рублей, рост зафиксирован в пределах 4%.





Яйца к Пасхе также продолжают дорожать. Теперь десяток яиц можно купить в среднем за 77 рублей, а повышение стоимости составило около 0,6%.



