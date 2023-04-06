В Волгоградской области огурцы подорожали за неделю на 7%

Экономика 06.04.2023 13:24
0
06.04.2023 13:24
Цены на огурцы в Волгоградской области вновь выросли. Как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградстате, так, стоимость огурцов за неделю увеличилась на 7,08% - до 171,9 рубля за кг. При этом цены на эти овощи снижались последние несколько недель после резкого увеличения в январе-феврале этого года.
В то же время помидоры незначительно подешевели – снижение составило около 0,7%. Средняя цена за килограмм томатов теперь составляет 192,11 рубля.
Стал дорожать и картофель, который последнее время сбавлял в цене. Цена на картофель выросла на 5,93% - до 32,16 рублей.
Из овощей также подорожала капуста – на 2,16% (20,92 рубля за кг). Одновременно подешевели лук (около 4%) до 44,64 рубля за кг и морковь (на 3%) до 31,93 рубля за кг.
Поднялась в цене гречка, которая также дешевела последнее время. Теперь средняя стоимость килограмма этого вида крупы составляет 69 рублей, рост зафиксирован в пределах 4%.
Яйца к Пасхе также продолжают дорожать. Теперь десяток яиц можно купить в среднем за 77 рублей, а повышение стоимости составило около 0,6%.
«Открытие Авто»: популярные автомобили с пробегом в марте можно было купить дешевле, чем год назад06.04.2023 14:54
Экономика 06.04.2023 14:54
«Люди едут туда, где лучше качество жизни и чище воздух»06.04.2023 13:45
Экономика 06.04.2023 13:45
Сбер 20 мая проведёт юбилейный Зелёный Марафон в 60 городах России06.04.2023 12:42
Экономика 06.04.2023 12:42
Банк «Открытие» возобновляет публикацию финансовой отчетности06.04.2023 12:09
Экономика 06.04.2023 12:09
В Волгоградском отделении Сбербанка направление корпоративно-инвестиционного бизнеса возглавил Станислав Романченко06.04.2023 11:44
Экономика 06.04.2023 11:44
Банки продолжают фиксировать рост потребительского спроса06.04.2023 09:54
Экономика 06.04.2023 09:54
«Волгоградоблэлектро» модернизирует сети в разных городах и поселках Волгоградской области05.04.2023 16:48
Экономика 05.04.2023 16:48
Банк Уралсиб улучшил условия по ипотеке05.04.2023 13:51
Экономика 05.04.2023 13:51
Знаменитую дверь Станиславского застраховали в «Росгосстрахе»05.04.2023 12:49
Экономика 05.04.2023 12:49
Исследование: каждый десятый россиянин готов отправлять кешбэк и бонусы на будущую пенсию04.04.2023 18:28
Экономика 04.04.2023 18:28
Стали известны самые доходные банковские вклады04.04.2023 17:29
Экономика 04.04.2023 17:29
Открытие Авто»: более 40% водителей в России получали штрафы с камер за последний год04.04.2023 14:51
Экономика 04.04.2023 14:51
Ипотечные программы Сбера востребованы жителями Волгоградской области04.04.2023 13:30
Экономика 04.04.2023 13:30
Большинство волгоградцев, оформляя ипотеку, намерены закрыть её в короткий срок04.04.2023 11:07
Экономика 04.04.2023 11:07
Исследование Домклик: в марте спрос на ипотеку Сбера вырос на 34%04.04.2023 09:33
Экономика 04.04.2023 09:33