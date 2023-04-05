Двое подростков попали под колеса авто в Волгограде

Происшествия 05.04.2023 09:33
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05.04.2023 09:33
В Волгограде в результате наезда автомобилей пострадали две 16-летние девушки. Как сообщили в ГУ МВД России по региону, в Советском районе напротив дома №36 по улице Электролесовская 34-летний водитель «Лады Калины» наехал на подростка, которая переходила дорогу в неустановленном месте.
Второе ДТП произошло в Тракторозаводском районе, где 26-летняя девушка, управляя автомобилем «ВАЗ-21150», сбила 16-летнего пешехода. Все произошло напротив дома №65 по улице Александрова. Подросток также переходила дорогу в неустановленном месте. Пострадавших девушек доставили в больницу.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области
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