Двое подростков попали под колеса авто в Волгограде









В Волгограде в результате наезда автомобилей пострадали две 16-летние девушки. Как сообщили в ГУ МВД России по региону, в Советском районе напротив дома №36 по улице Электролесовская 34-летний водитель «Лады Калины» наехал на подростка, которая переходила дорогу в неустановленном месте.

Второе ДТП произошло в Тракторозаводском районе, где 26-летняя девушка, управляя автомобилем «ВАЗ-21150», сбила 16-летнего пешехода. Все произошло напротив дома №65 по улице Александрова. Подросток также переходила дорогу в неустановленном месте. Пострадавших девушек доставили в больницу.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области



