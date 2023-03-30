Расследования

«Русские, спасибо!»: дальнобойщик из Турции два дня провел без еды в ловушке на юге Волгограда

Расследования 30.03.2023 18:09
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30.03.2023 18:09


В СНТ «Химик» в поселке Южный под Волгоградом сегодня, 30 марта, застрявший грузовик, за рулем которого находился гражданин Турции, вызволили из ловушки, куда его завел навигатор. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», присутствовавший на операции по спасению Ахмеда, измученный мужчина два дня назад, 28 марта, заехал на машине на узкую дорогу дачного общества  и не смог одолеть подъем. Груженная фура намертво «закопалась» в смеси песка и глины. 



Злоключения иностранного дальнобойщика не оставили равнодушными местных дачников. Волгоградцы не только кормили и поили бедолагу, который не понимает ни слова по-русски, но и звонили во все инстанции, пытаясь привлечь внимание к случившемуся. В том числе волгоградцы обратились и в редакцию ИА «Высота 102».  

– Мы общались с Ахмедом по переводчику в телефоне, как-то понимали друг друга, – рассказывает дачница Яна. – Жалко его было. Не представляете, как мы переживали. Уже третий день сегодня пошел. Он плакал, что ничего не может сделать. 

Журналисты ИА «Высота 102» тоже поговорили с Ахмедом – сначала с помощью телефона, а потом на место приехали двое турков-месхетинцев, проживающих в Светлом Яре. Мужчины отлично справились с функцией переводчиков. Оказалось, что Ахмед двигался из Иваново, где он загрузил фуру сборными детскими площадками и спорткомплексами. Следующим пунктом его назначения должен был быть Владикавказ, откуда водитель собирался добраться до Ирана. 


По словам Ахмеда, раньше он работал поваром. Однако после недавнего страшного землетрясения в Турции его жизнь разделилась на до и после. Мужчина потерял жилье и свою жену, которая погибла под завалами. У Ахмеда есть сын, он тоже повар. Но Ахмед вынужден был сесть за руль грузовика, чтобы заработать на новое жилье. Оказавшись на юге Волгограда, по его словам, он слишком поздно понял, что навигатор его повел не туда, и самостоятельно выбраться из ловушки уже не смог. Особенно расстроило его то обстоятельство, что хозяин одной из дач, между которыми он застрял, сначала требовал от него 500 долларов за нанесенный ущерб. И даже будто бы угрожал повредить ему колеса, если не получит эти деньги. Но, как заверили турки-месхетинцы, ничего платить бедолаге не пришлось – ситуацию удалось разрешить миром. 

Первыми на помощь Ахмеду 30 марта приехали полицейские. Сотрудники ДПС вызвали КАМАЗ, однако сложная задача оказалась не под силу тягачу из-за рельефа местности. Вскоре на место прибыли сотрудники администрации Светлоярского района. Было решено искать более тяжелую технику, так как фура закопалась довольно глубоко. Со стройки объездной дороги, которая ведется сейчас на юге Волгограда, в итоге пригнали «Кировец». 


Собравшаяся группа поддержки переживала – сможет ли протиснуться тяжелый трактор по узкой дачной улочке? У всех буквально замерло сердце, когда показалось, что «Кировцу» придется повернуть назад. Но, к счастью, благодаря профессионализму водителя трактора, технике удалось приблизиться к застрявшей фуре.

С помощью троса грузовик Ахмеда подсоединили к трактору (в ход пошла даже тяжелая корабельная цепь для надежности крепления) – и «Кировец» потихоньку начал движение. Когда стало понятно, что грузовик выдернули из глины, все кинулись друг с другом обниматься и поздравлять с успешным окончанием спасательной операции. 

До асфальта было всего около двухсот метров: за грузовиком Ахмеда медленно двигался кортеж из машин, которые приехали на помощь попавшему в беду человеку. Когда грузовик гражданина Турции оказался в безопасности на асфальтированной дороге, Ахмед выскочил из кабины и бросился к дачницам, которые не могли скрыть слезы радости от произошедшего. 

– Он уже всех нас позвал в Турцию, – смеялась сквозь слезы Яна. – Как здорово, что мы все сделали понемногу для того, чтобы ему помочь!


– Спасибо, русские! Спасибо, русское государство! – Ахмед, прощаясь, прижимал руки к сердцу и дотрагивался до головы. Впереди его ждет нелегкий путь. Но он пообещал, что больше не будет безоглядно доверять навигатору. 

Видео: Алексей Костяков / ИА «Высота 102»

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