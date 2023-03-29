Экономика 29.03.2023 09:00
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29.03.2023 09:00
Вчера, 28 марта 2023 года, центральное предприятие компании ВОЛМА в Волгограде посетил премьер-министр Республики Беларусь Роман Александрович Головченко в сопровождении официальной делегации Беларуси и делегации Волгоградской области во главе с губернатором Андреем Ивановичем Бочаровым.
Гостей встречал учредитель компании ВОЛМА Юрий Алексеевич Гончаров. Этот, уже второй за последние два месяца, визит высокопоставленных официальных лиц Республики Беларусь на предприятие ВОЛМА не случаен. Ведь тесное взаимодействие с белорусскими партнерами не ограничивается только расширением доли рынка продукции ВОЛМА на республиканском рынке. Компания так же инвестирует в развитие производственных мощностей Беларуси.
В процессе экскурсии по заводу ВОЛМА-Волгоград, стороны обсудили ближайшие перспективы основных совместных проектов.
По окончании встречи премьер-министр отправился в аэропорт – предприятие ВОЛМА стало финальным этапом программы пребывания Романа Головченко с делегацией в Волгограде.
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