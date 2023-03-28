ВТБ: объем трансграничных переводов в мягких валютах превысил 10 млрд рублей с начала года





В 2022 году клиенты ВТБ совершили более 20 тысяч переводов за рубеж в мягких валютах на сумму 23,4 млрд рублей. За год доля таких операций увеличилась в 15 раз, а объем – более чем в 20 раз. С начала этого года число переводов в мягких валютах составило уже 15 тысяч на общую сумму более 10 млрд рублей, что составляет почти половину от объема прошлого года.





-В 2022 году мы в кратчайшие сроки восстановили трансграничные переводы в надежном формате, защищенном от влияния санкционных ограничений – на базе мягких валют. В этом году мы продолжим развивать собственную платформу прямых интеграций с зарубежными банками-партнерами, которая позволяет упростить их подключение и ускорить прохождение переводов. Это решение позволит до конца года в два раза увеличить число доступных для операций стран – до 20. Дополнительно будем развивать сервис переводов за рубеж по номеру телефона в рамках собственной платформы ВТБ и через СБП, – отметил Алексей Хранилов, начальник управления «Переводы» банка ВТБ.





Совершить трансграничный перевод в национальных валютах в ВТБ можно разными способами. Для переводов по реквизитам клиентам необходимо предварительно открыть текущий счет в ВТБ в национальной валюте, купив ее в приложении банка. По карточным переводам деньги спишутся в рублях, а затем автоматически конвертируются в валюту страны-партнера (по курсу банка-получателя), достаточно указать только номер карты получателя и его ФИО. По номеру мобильного телефона российские клиенты ВТБ могут мгновенно отправлять деньги на счет или карту клиенту – физическому лицу.



