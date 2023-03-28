Экономика

Сбер и X5 Group тиражировали сервис снятия наличных на все магазины сети «Пятёрочка»

Экономика 28.03.2023 12:52
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28.03.2023 12:52


Сбер и X5 Group продолжают развивать инновационный сервис снятия наличных на кассах магазинов. 
Теперь он работает во всех торговых объектах сетей «Пятёрочка» и «Перекрёсток» в различных регионах страны. С марта 2022 года, когда стартовало тиражирование сервиса, по февраль текущего года покупатели запросили наличные 825 тыс. раз в общем объёме 3,4 млрд рублей, что говорит о высокой востребованности услуги.  
Чтобы снять нужную сумму, покупателю нужно сообщить об этом кассиру при покупке товара. Сумма должна быть кратна ста рублям и не должна превышать 5000 рублей.  Кассир просканирует товары и укажет запрошенную сумму выдачи, а после оплаты товара картой выдаст покупателю наличные.
X5 Group — ведущая продуктовая розничная компания в России, управляющая популярными торговыми сетями «Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Чижик». 

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