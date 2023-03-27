В Волгоградской области массово горели бани

Происшествия 27.03.2023 09:53
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27.03.2023 09:53
Три бани сгорели в Волгоградской области за минувшие сутки. Как сообщили в ГУ МЧС России по региону, сегодня, 27 марта, рано утром сообщение о пожаре поступило из Камышина, где загорелась баня площадью 12 кв.м. Возгорание потушили за 13 минут на площади 3 кв.м. Погибших и пострадавших нет.
По предварительным данным, пожар начался из-за неисправности печного оборудования.
По этой же причине накануне вечером загорелась баня в городе Петров Вал Камышинского района. Площадь пожара составила 7 кв.м. С огнем справились за 17 минут. Пострадавших нет.
Дотла выгорело построенное для купания строение в хуторе Гончары Даниловского района. Баня площадью 15 кв.м. была полностью охвачена огнем. Предполагаемая причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного оборудования. Пострадавших нет.
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