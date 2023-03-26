В Волгограде ДТП с байкером на «Харлее» попало на видео

Происшествия 26.03.2023 10:09
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26.03.2023 10:09
Водитель мотоцикла Harley-Davidson пострадал в результате аварии, которая произошла в Центральном районе Волгограда. Как сообщили в ГУ МВД России по региону, медицинская помощь понадобилась 44-летнему мужчине, он доставлен в больницу.
ДТП произошло напротив дома №13 по улице Краснознаменская.
По предварительным данным, водитель мотоцикла не предоставил преимущество при повороте и совершил столкновение с автомашиной Škoda.
На записи видно, как мотоциклист после удара проехал еще несколько метров, но потом остановился.
Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области
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