Экономика 23.03.2023 14:32
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23.03.2023 14:32
Сбербанк в Поволжье предоставил 29,5 млрд рублей по программе ипотеки с господдержкой. Благодаря этому 10,5 тысяч семей приобрели собственное жилье.
Светлана Панкратова, заместитель председателя Поволжского банка Сбербанка:
«Ипотечные программы позволяют решить жилищный вопрос тысячам семей, а также способствуют развитию строительной отрасли. Большинство ипотек на покупку первичного жилья Сбербанк даёт на льготных условиях. Для разных категорий клиентов мы формируем разные льготные предложения, ориентируясь на потребности и возможности людей».
При оформлении ипотечных договоров жители Поволжья используют сервис электронной регистрации сделок и сервис безопасных расчетов от Домклик. Это позволяет минимизировать риски при оформлении жилья. В 2022 году через сервисы было оформлено более 128 тысяч сделок.
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