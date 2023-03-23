Волгоградцы разбились насмерть в ДТП 23 марта в Воронежской области





В Воронежской области три человека, в том числе житель Волгоградской области, погибли в результате дорожно-транспортного происшествия утром 23 марта. По информации ГУ МВД России, погибшие передвигались на «четырнадцатой», которая выехала на встречную полосу, где врезалась в «Газель». Личности двух погибших пока не установлены.

Полицейские Воронежской области уточняют, что смертельное столкновение произошло в 6.40 на восьмом километре дороги «Калач-Манино» в Калачеевском районе.

– По предварительным данным, 40-летний житель Волгоградской области, управляя автомобилем «ВАЗ-2114», при выезде на полосу встречного движения допустил столкновение с автомобилем «Газель». Встречным автомобилем управлял 65-летний житель Калачеевского района, – сообщается воронежским ГУ МВД России.

Трое пассажиров легковушки погибли на месте происшествия. Еще шесть жителей Калачеевского района доставлены с места происшествия больницу.

– На месте работают сотрудники полиции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, – уточняют в главке МВД.

По информации очевидцев ДТП, из «ВАЗа» на данный момент извлечено тело только водителя. Двоих других погибших пытаются извлечь из груды железа спасатели.