Расследования

Волгоградцы разбились насмерть в ДТП 23 марта в Воронежской области

Расследования 23.03.2023 11:08
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23.03.2023 11:08



В Воронежской области три человека, в том числе житель Волгоградской области, погибли в результате дорожно-транспортного происшествия утром 23 марта. По информации ГУ МВД России, погибшие передвигались на «четырнадцатой», которая выехала на встречную полосу, где врезалась в «Газель». Личности двух погибших пока не установлены.  

Полицейские Воронежской области уточняют, что смертельное столкновение произошло в 6.40 на восьмом километре  дороги «Калач-Манино» в Калачеевском районе. 

– По предварительным данным, 40-летний житель Волгоградской области, управляя автомобилем «ВАЗ-2114», при выезде на полосу встречного движения  допустил столкновение с автомобилем «Газель». Встречным автомобилем управлял 65-летний житель Калачеевского района, – сообщается воронежским ГУ МВД России. 

Трое пассажиров легковушки погибли на месте происшествия. Еще шесть жителей Калачеевского района доставлены с места происшествия  больницу. 

– На месте работают сотрудники полиции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, – уточняют в главке МВД. 

По информации очевидцев ДТП, из «ВАЗа» на данный момент извлечено тело только водителя. Двоих других погибших пытаются извлечь из груды железа спасатели. 

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