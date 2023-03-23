Происшествия

Пора на грядки: в Волжском досрочно запускают дачные маршруты

Происшествия 23.03.2023 10:51
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23.03.2023 10:51


В связи с установившейся сухой и теплой погодой в Волжском Волгоградской области принято решение о начале работы автобусов дачных маршрутов. 

Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации городского округа, уже в предстоящие выходные, 25 и 26 марта, будут совершать рейсы автобусы №№ 3, 4, 11, 15, 41, 42 и 51. Пассажиров довезут до СНТ «Лилия», СНТ «Исток», СНТ «Взморье», СНТ «Цветущий сад» и в дачный поселок ДОК.

С 1 апреля обслуживание пригородных дачных автобусных маршрутов возобновится уже на ежедневной основе. 


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