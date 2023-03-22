Происшествия

В Волгограде отлетевшее от «Лады» колесо подбило иномарку: видео

Происшествия 22.03.2023 12:57
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22.03.2023 12:57


В Центральном районе Волгограда 22 марта утром на пересечении улиц Рокоссовского и Ткачева от отечественной легковушки оторвалось переднее колесо. Пустившись вприпрыжку в свободное путешествие, автодеталь подбила проезжавшую мимо иномарку. Дорожный инцидент зафиксировали камеры дорожного видеонаблюдения. Также видеозаписью инцидента поделился читатель ИА «Высота 102». 



По имеющейся информации, ДТП произошло около 9.00 в среду. На кадрах, предоставленных информагентству жителем Волгограда Андреем Глебовым, отчетливо видно, как колесо отлетает от машины, остановившейся на обочине и, миновав четыре полосы, бьет по капоту Hyundai Solaris. Ошарашенный водитель иномарки остановился только через несколько метров после удара. 

В ГУ МВД России по Волгоградской области ИА «Высота 102» факт происшествия подтвердили. По информации полицейских, никто из людей, находившихся в Hyundai Solaris, в результате ДТП не пострадал.  

Также в главке МВД поделились с «Высотой 102» записями с камер наблюдения. 

– Во избежание непредвиденных ситуаций на дороге сотрудники Госавтоинспекции рекомендуют водителям при смене резины удостовериться, что все колесные гайки затянуты должным образом, – пользуясь случаем, советуют в ГУ МВД. –  Неверно закрученные болты могут стать причиной аварии.

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