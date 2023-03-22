В Волгограде отлетевшее от «Лады» колесо подбило иномарку: видео

В Центральном районе Волгограда 22 марта утром на пересечении улиц Рокоссовского и Ткачева от отечественной легковушки оторвалось переднее колесо. Пустившись вприпрыжку в свободное путешествие, автодеталь подбила проезжавшую мимо иномарку. Дорожный инцидент зафиксировали камеры дорожного видеонаблюдения. Также видеозаписью инцидента поделился читатель ИА «Высота 102».





По имеющейся информации, ДТП произошло около 9.00 в среду. На кадрах, предоставленных информагентству жителем Волгограда Андреем Глебовым, отчетливо видно, как колесо отлетает от машины, остановившейся на обочине и, миновав четыре полосы, бьет по капоту Hyundai Solaris. Ошарашенный водитель иномарки остановился только через несколько метров после удара.

В ГУ МВД России по Волгоградской области ИА «Высота 102» факт происшествия подтвердили. По информации полицейских, никто из людей, находившихся в Hyundai Solaris, в результате ДТП не пострадал.

Также в главке МВД поделились с «Высотой 102» записями с камер наблюдения.