Малый бизнес может рассчитать свои риски на онлайн-калькуляторе





Предприниматели теперь могут в игровой форме оценить риски своего бизнеса, а затем оформить страховку у СберСтрахования со скидкой. Для этого клиенты должны воспользоваться уникальным калькулятором.

Вначале бизнесмену предлагается ответить на ряд простых вопросов: в какой сфере работает компания, какие основные активы используются в бизнесе, есть ли кредиты и так далее. После предприниматель пытается спрогнозировать, сколько денег он потеряет, если случится непредвиденное событие, например, пожар.

А затем калькулятор выводит на экран рассчитанную по специальной методике сумму возможного убытка, которая включает ущерб имуществу, ответственность перед третьими лицами, перерыв в деятельности. Также предприниматели могут ознакомиться с реальными историями бизнесов и суммами полученных ими компенсаций по страховым случаям клиентов.

Денис Кузавлёв, директор центра «Корпоративное страхование» Сбербанка:

«Как показывают опросы, только один российский предприниматель из пяти в полной мере осознаёт все риски своего бизнеса. Всё дело в психологии: нам кажется, что если не думать о плохом, то оно и не случится. Даже пытаясь оценить возможные потери, скажем при пожаре, бизнесмены обычно их сильно недооценивают. Сбер в своих решениях опирается на последние тренды и удобство для клиента. Онлайн-калькулятор — современный инструмент, который позволит предпринимателю оценить вызовы, которые могут возникнуть в непредвиденных ситуациях. Анализируя страховые случаи наших корпоративных клиентов, мы видим: не будь у них страховки, многие предприниматели могли бы потерять свой бизнес. Полис перекладывает все эти риски на страховую компанию, и предприниматель может сконцентрироваться на развитии своего дела».



