Малый бизнес может рассчитать свои риски на онлайн-калькуляторе

Экономика 22.03.2023 10:09
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22.03.2023 10:09
Предприниматели теперь могут в игровой форме оценить риски своего бизнеса, а затем оформить страховку у СберСтрахования со скидкой. Для этого клиенты должны воспользоваться уникальным калькулятором.
Вначале бизнесмену предлагается ответить на ряд простых вопросов: в какой сфере работает компания, какие основные активы используются в бизнесе, есть ли кредиты и так далее. После предприниматель пытается спрогнозировать, сколько денег он потеряет, если случится непредвиденное событие, например, пожар.
А затем калькулятор выводит на экран рассчитанную по специальной методике сумму возможного убытка, которая включает ущерб имуществу, ответственность перед третьими лицами, перерыв в деятельности. Также предприниматели могут ознакомиться с реальными историями бизнесов и суммами полученных ими компенсаций по страховым случаям клиентов.
Денис Кузавлёв, директор центра «Корпоративное страхование» Сбербанка:
«Как показывают опросы, только один российский предприниматель из пяти в полной мере осознаёт все риски своего бизнеса. Всё дело в психологии: нам кажется, что если не думать о плохом, то оно и не случится. Даже пытаясь оценить возможные потери, скажем при пожаре, бизнесмены обычно их сильно недооценивают. Сбер в своих решениях опирается на последние тренды и удобство для клиента. Онлайн-калькулятор — современный инструмент, который позволит предпринимателю оценить вызовы, которые могут возникнуть в непредвиденных ситуациях. Анализируя страховые случаи наших корпоративных клиентов, мы видим: не будь у них страховки, многие предприниматели могли бы потерять свой бизнес. Полис перекладывает все эти риски на страховую компанию, и предприниматель может сконцентрироваться на развитии своего дела».
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