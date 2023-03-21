Происшествия 21.03.2023 09:47
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21.03.2023 09:47
В Волгоградской области полицейские задержали в рейсовом автобусе, который следовал из Москвы, 43-летнего пассажира.
Как сообщили в ГУ МВД России по региону, автобус «Мерседес» был остановлен для плановой проверки на посту ДПС в Городищенском районе.
- В ходе досмотровых мероприятий одного из пассажиров - 43-летнего жителя соседнего региона, в поясной сумке у мужчины был обнаружен и изъят сверток с веществом белого цвета, - рассказали в главке.
Экспертиза показала, что это наркотическое средство - метилэфедрон.
Пассажир пояснил полицейским, что едет из Московской области с вахты домой. Он не стал отрицать, что провозит.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области
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