







В Волгоградской области полицейские задержали в рейсовом автобусе, который следовал из Москвы, 43-летнего пассажира.

Как сообщили в ГУ МВД России по региону, автобус «Мерседес» был остановлен для плановой проверки на посту ДПС в Городищенском районе.

- В ходе досмотровых мероприятий одного из пассажиров - 43-летнего жителя соседнего региона, в поясной сумке у мужчины был обнаружен и изъят сверток с веществом белого цвета, - рассказали в главке.

Экспертиза показала, что это наркотическое средство - метилэфедрон.

Пассажир пояснил полицейским, что едет из Московской области с вахты домой. Он не стал отрицать, что провозит.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области