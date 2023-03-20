Экономика

В Волгоградской области сократились запасы парфюма и мобильников

Экономика 20.03.2023 19:53
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20.03.2023 19:53



В Волгоградской области оборот розничной торговли в январе 2023 года составил 43,7 миллиарда рублей, что больше на 1,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные Волгоградстата, который  проанализировал запасы и потребление ряда продовольственных и непродовольственных товаров в регионе.

Так, по состоянию на 1 февраля 2023 года по сравнению с тем же периодом прошлого года больше всего сократились запасы мужской, женской и детской одежды – изменение составило 67,8%. Запасы чулочно-носочных изделий снизились на 23,1%, косметики и парфюма, кроме мыла – на 21,4%., мобильных телефонов – на 10%, стройматериалов – на 11,8%. А вот компьютеров стало меньше всего на 1,3%.

В сфере продовольственных товаров, наоборот, наблюдается рост запасов. Так, мяса и мясных продуктов в регионе стало больше в 1,6 раза, такая же динамика прослеживается с запасами сахара, муки стало больше в 2,1 раза, а вот хлеба и хлебобулочных изделий стало меньше на 2,2%.

В регионе при этом увеличились розничные продажи мяса – на 20,3%, яиц – на 9,6%, а продажи сахара сократились на 6,1%.

В группе непродовольственных товаров выросли розничные продажи аудио и видеотехники – в 1,6 раза, мебели – на 31,6%, а стройматериалы стали покупать меньше почти на 20%.


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