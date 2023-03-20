Расследования 20.03.2023 15:08
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20.03.2023 15:08
Жители Волгоградской области столкнулись с трудностями в приобретении популярного лекарства от диареи, который входит в перечень жизненно необходимых препаратов. Жалобы на отсутствие порошка «Регидрон» в аптеках поступили в редакцию ИА «Высота 102» из Волгограда, Котово и Камышина.
– Сейчас ходит какая-то инфекция, которая сопровождается расстройством кишечника, но купить «Регидрон» нереально, – жалуются читатели информагентства. – То ли все повально болеют этой инфекцией, то ли с лекарством какие-то проблемы.
Корреспондент ИА «Высота 102» попытался выяснить наличие препарата в аптеках региона. В «Волгофарме» на проспекте Аптечном, 1 в Волгограде сообщили, что, действительно, порошка не было, однако сейчас его можно приобрести. Не оказалось лекарства и в аптеках «Волгофарма» в Котово, однако здесь пообещали, что завтра после обеда он уже будет в продаже. В аптеках сети «Панацея» сообщили, что препарат есть лишь по некоторым адресам в Камышине, Котово и в Волгограде.
В одной из аптек Михайловки подтвердили отсутствие «Регидрона» и посоветовали на случай обезвоживания организма пить минеральную воду без газа.
– Эффект такой же, – заверила фармацевт.
«Регидрон» – знакомое многим лекарство, которое было зарегистрировано в СССР в 1986 году. Применяется как взрослыми, так и детьми.
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