«Ну могут же, если захотят»: волгоградский «Ротор» одержал желанную победу над «Легионом» - 2:0









Волгоградский «Ротор» сегодня, 18 марта одержал долгожданную победу в матче 20-го тура первенства второй лиги с «Легионом» со счетом 2:0. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», игра состоялась на Волгоград Арене по просьбе соперника из Дагестана в связи с проблемами с местным стадионом.







Поддержать сине-голубых на этот раз пришли меньше болельщиков, чем на прошлую игру. Если на матче с «Легионом» было около 10 тысяч зрителей, то сегодня на трибунах присутствовал 7361 человек. Понять фанатов было можно – многие были разочарованы проигрышем «Ротора» в матче с «Дружбой» и не верили в победу волгоградского клуба. Но на этот раз сине-голубые не подвели.





Первый момент забить был у «Ротора» в самом начале матча. Артем Максименко выиграл борьбу за мяч и нанес удар по воротам с близкого расстояния, но голкипер «Легиона» сократил дистанцию до волгоградского футболиста и помешал Максименко сделать плотный и опасный удар результативным.





Практически весь тайм проходил под контролем «Ротора». Большую часть времени сине-голубые проводили на половине поля соперника – «Ротор» нагнетал обстановку и наседал на оборону противника. Хороший момент поразить ворота «Легиона» был у Дэвида Бигулаева, когда он в штрафной мог нанести удар, но не подстроился под мяч и гола не получилось.





Затем партнеры Артема Максименко вывели его на ударную позицию, но снаряд летел с такой скоростью, что он не успел до него дотянуться. Еще один шанс у «Ротора» был, когда Кирилл Родионов с дальнего расстояния направил мяч в сторону ворот соперника, но вратарь «Легиона» спас свои ворота. Пытался отличиться и Сергей Обивалин - после подачи Дэвида головой отправил снаряд в сторону ворот, но не попал в цель.







Старания «Ротора» принесли свои плоды лишь в самом конце тайма. Защитник «Ротора» Дмитрий Прищепа выбросил мяч с аута и он прилетел в штрафную «Легиона». Максименко выиграл борьбу за мяч и сделал голевую передачу на Обивалина. И тот сумел забить важный гол, вызвав ликование болельщиков. Был доволен и главный тренер «Ротора». Сегодня наставник волгоградцев, в отличие от предыдущего матча, который он провел на ногах у кромки поля, просидел почти всю игру на скамейке.





Интересно, что в результативной передаче поучаствовали два футболиста – Дмитрий Прищепа и Сергей Обивалин, пропустившие предыдущий матч из-за дисквалификации. Были и другие изменения в составе команды. Так, вместо голкипера Ивана Литвинка, который стоял на воротах в матче с «Дружбой», на поле вышел Сергей Самок.





Во втором тайме «Ротор» старался сохранить преимущество и не снижал напор. На 48-й минуте после подачи Максименко судья зафиксировал нарушение правил в штрафной гостей со стороны игрока «Легиона» и назначил пенальти. Его удачно реализовал Зуйков и счет стал 2:0 в пользу «Ротора».





«Легион» после этого попытался перехватить инициативу и создал несколько неприятных моментов у ворот волгоградского клуба. Однако голкипер сине-голубых контролировал ситуацию, а пару раз мяч пролетел выше ворот. До конца тайма команды сохраняли спокойный темп. Волгоградцев устраивал счет, а у футболистов соперника не хватило класса и уровня, чтобы построить в атаках систему.





Итоговый счет принес удовлетворение и игрокам, и тренерскому составу, и, конечно, поднял настроение и дал надежду болельщикам сине-голубых, которые сегодня с особым "огоньком" поддерживали свою команду, устраивая переклички с трибунами и эмоционально реагируя как на радостные, так и опасные моменты.







- Ну могут же, если захотят, - делятся волгоградцы в соцсетях. - Ждем продолжения в том же духе.







Иван Тюгаев

