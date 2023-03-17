Бумаги Сбербанка обновили максимум с 22 февраля 2022 года, подскочив более чем на 10%

Экономика 17.03.2023 15:52
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17.03.2023 15:52
Привилегированные и обыкновенные акции Сбербанка обновили максимум с 22 февраля 2022 года, подскочив более чем на 10%, следует из данных Московской биржи.
К 14.47 мск привилегированные акции Сбербанка растут на 10,22%, его обыкновенные акции – на 9,77%. Привилегированные акции уже максимально росли на 11,3% - до 193,64 рубля, обыкновенные акции банка - на 10,4%, до 193,66 рубля – максимума с февраля 2022 года. Индекс Мосбиржи поднимается на 2,3%.
Как ранее в пятницу сообщил глава Сбера Герман Греф, набсовет Сбербанка рекомендовал выплату рекордных в истории банка дивидендов в размере 565 миллиарда рублей. Сбербанк выплатит дивиденды-2022 из расчета 25 рублей на одну акцию, они будут равны для обыкновенной и привилегированной бумаги. В сообщении компании говорится, что 28 марта 2023 года установлено датой фиксации лиц, имеющих право на участие в собрании - в этом году участие в голосовании принимают владельцы как обыкновенных, так и привилегированных акций
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