Сбер может направить на дивиденды за 2022 год рекордные 565 млрд рублей

Экономика 17.03.2023 15:49
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17.03.2023 15:49
МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Сбербанк может направить на дивидендные выплаты за 2022 год рекордные 565 млрд руб. или 25 рублей на одну акцию, сообщил журналистам глава банка Герман Греф.
-Наблюдательный совет банка рекомендовал акционерам на ГОСА (годовое собрание акционеров - прим. ТАСС) решение о выплате рекордных в истории Сбера дивидендов в размере 565 млрд руб. Это 25 рублей на одну акцию и доходность около 15% годовых исходя из цены акций Сбера в последние дни. При этом отмечу, что за минувшие пять месяцев акции Сбера прибавили в цене более 70%. Те инвесторы, которые поверили в нас в самый сложный период, с весны до осени 2022 года, получат максимально высокую доходность на свои вложения, - сказал он, отметив, что дивиденды для обыкновенной и привилегированной акции равны, а дата закрытия реестра определена на 11 мая.
Чистая прибыль банка по МСФО за 2022 год составила 270 млрд рублей.
-Достаточность капитала Сбербанка после выплаты дивидендов будет выше ограничений ЦБ и лимитов, установленных наблюдательным советом. Мы показали наши прогнозы на 2023 год, в соответствии с ними продолжим развиваться за счет капитализации чистой прибыли, - сказал он.
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