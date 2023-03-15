В Волжском за долги арестовали полуприцеп-цистерну и иномарку

Происшествия 15.03.2023 21:59
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15.03.2023 21:59
Приставы за долги арестовали и увезли на эвакуаторах иномарку и полуприцеп-цистерну в городе Волжском Волгоградской области. Как сообщили в УФССП России по региону, владельцы авто пытались спрятать имущество, но это им не помогло. Приставы нашли транспортные средства и изъяли.
Владелец автомобиля Renault Logan 2014 года должен был выплатить материальный ущерб физлицу в сумме 343 тысячи рублей, но этого не сделал. В отношении должника было возбуждено исполнительное производство. Организация, в чьей собственности находится полуприцеп-цистерна, задолжала 18,5 тысячи рублей обязательных платежей.
Транспортные средства переданы на ответственное хранение. Если задолженность не будет погашена, их ждет принудительная реализация.
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