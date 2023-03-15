Неожиданный поворот: снос бывшего магазина «МАН» в Волгограде остановило дело о займе

В истории с неудавшимся сносом в Волгограде торгового павильона, в котором ранее находился «МАН 24 часа», всплыли интересные подробности. Как сообщает ИА «Высота 102», на постройку в центре города, которую сегодня, 15 марта, едва не снесли, наложили арест из-за долгов собственника строения Руслана Горшкова.

Напомним, что сегодня была предпринята попытка демонтажа торгового павильона, расположенного на улице Гоголя, 5 у храма Александра Невского в Центральном районе Волгограда. В этом строении раньше находится магазин «МАН 24 часа», а в настоящее время часть площадей здесь арендуют пять предпринимателей под точки общепита. Администрация Волгограда считает торговый павильон незаконным строением и настаивает на его сносе. Владелец объекта и арендаторы выступают против. Несмотря на их возмущения, рабочие сегодня уже были готовы начать разбирать постройку, но снос объекта неожиданно остановили. Это произошло после того, как пристав предоставил акт о сносе и решение Дзержинского районного суда, что на торговый объект 3 марта наложен арест, следовательно, сносить его пока нельзя.

Собственником торгового павильона в настоящее время является Руслан Горшков. «Высоте 102» он сообщил, что приобрел торговый павильон с торгов по делу о банкротстве в октябре 2021 года. Мужчина признался, что решение Дзержинского районного суда сегодня фактически сыграло ему на руку, приостановив снос объекта. Однако рассказывать подробности гражданского дела мужчина категорически отказался.

- Я не знаю, стоит ли вообще об этом говорить, - ответил Руслан Горшков на вопрос ИА «Высота 102» о том, кто наложил арест на его имущество и кто подавал иск. - Это просто другой человек, без его согласия я не могу.

Согласно картотеке Дзержинского районного суда, в настоящее время рассматривается гражданский иск о взыскании с Руслана Горшкова сумм по договору займа, кредитному договору. Иск подавал Артур Оганесян, но сумма его претензий к Горшкову на сайте суда не указана. Отметим, что в открытом доступе имя Оганесяна встречается при упоминании агентства «АвтоМани», занимающегося в Волгограде взысканием долгов.

Исполнительный лист по гражданскому делу в отношении Руслана Горшкова был направлен взыскателем 3 марта. На какой срок установлен запрет владельцу павильона и любым другим лицам производить демонтаж, реконструкцию или перемещение данного объекта, пока неизвестно.





Как ранее сообщалось, нестационарный объект, установленный по адресу ул. Гоголя, 5 признан арбитражным судом Волгоградской области возведенным с нарушениями действующего законодательства. Ранее с него были сняты обеспечительные меры, наложенные арбитражом на время судебных разбирательств. Павильон был признан некапитальным сооружением, не был включен в действующую схему размещения НТО, поэтому муниципалитет инициировал процедуру по решению вопроса о демонтаже самовольно установленного нестационарного объекта.

Изначально право аренды сроком на 6 лет земельного участка площадью 540 кв.м., на котором находится торговый павильон, в феврале 2002 года получил Андрей Владимирович Воробьев, бывший владелец компании «МАН». Тогда он был признан победителем торгов. На этой земле ему было разрешено возвести сооружение мобильного сборно-разборного одноэтажного здания. В апреле 2005 года постановлением администрации Волгограда Воробьеву было разрешено строительство временных торговых павильонов на этом земельном участке. Право собственности на торговый павильон на улице Гоголя,5 за Воробьевым было признано в ноябре 2006 года решением Центрального районного суда Волгограда. В последующем собственником павильона стало ООО «ТКМ-Капитал», в отношении которого была инициирована процедура банкротства.

Руслан Горшков 30 сентября 2021 года по результатам торгов заключил договор купли-продажи спорного торгового павильона с ООО «ТКМ-Капитал» в лице его конкурсного управляющего.