В Волгограде предприняли попытку снести бывший «МАН» у собора Александра Невского

Сегодня, 15 марта, в Центральном районе Волгограда судебные приставы, представители районной администрации и привлеченной организации прибыли для сноса торгового павильона на улице Гоголя, 5, где раньше находился магазин «МАН 24 часа». Чиновники заявили, что это строение признано незаконным и подлежит сносу. Новый владелец торгового павильона и предприниматели, которые арендуют площади в этом строении, выступили против и пытались этому воспрепятствовать. Их около 40 человек. Охрану общественного порядка осуществляли сотрудники полиции.





Собственник объекта Руслан Горшков пояснил ИА «Высота 102», что приобрел торговый павильон с торгов по делу о банкротстве в октябре 2021 года.

- Администрация силами привлеченной организации пытается провести демонтаж на основании распоряжения администрации Центрального района, которое я сейчас обжалую, - сообщил собственник. - Они провели комиссию по демонтажу без моего участия. По регламенту они обязаны известить собственника. Меня уведомили об этом 7 марта, а провели 6 марта. Получается, что провели без меня и на этом основании я сейчас обжалую их действия.

Предприниматель также пояснил, что ранее обжаловал отказ межведомственной комиссии о включении павильона в схему размещения нестационарных торговых объектов. Причины отказа он считает надуманным и сейчас обжалует его в суде. По его словам, в торговом павильоне арендуют площади пять предпринимателей, это в основном точки общепита. В них работают около 20 человек, которые могут остаться без работы.





Работники подрядной организации, которых привлекли для демонтажа, уже были готовы начать разбирать торговый павильон. Однако в какой-то момент снос объекта приостановили. Это произошло после того, как пристав предоставил акт о сносе и решение Дзержинского районного суда, что на торговый объект 3 марта наложен арест, следовательно, сносить его пока нельзя.









Как ранее сообщало информагентство, судьба этого строения решалась в арбитражном суде Волгоградской области. Судебные тяжбы длились несколько лет. Так, администрация Волгограда просила признать отсутствующим зарегистрированное право собственности ООО «ТКМ-Капитал» на строение, расположенное по адресу ул. Гоголя,5 в Центральном районе Волгограда. Администрация настаивала на том, что спорный объект никогда не создавался как объект недвижимости, и просила требования удовлетворить. Также городские власти настаивали на демонтаже незаконного строения.

- Арбитражный суд Волгоградской области признал законность позиции администрации Волгограда. На сегодня НТО, установленное по адресу ул. Гоголя, 5 признан Арбитражным судом Волгоградской области возведенным с нарушениями действующего законодательства и, как следствие, сняты обеспечительные меры, наложенные на время судебных разбирательств, - сообщили в мэрии.

По данным горадминистрации, торговый павильон признан некапитальным сооружением и не включен в действующую схему размещения НТО, поэтому инициирован вопрос о его демонтаже. 6 марта текущего года администрация Центрального района Волгограда издало распоряжение, согласно которому владелец должен был в течение 5 рабочих дней произвести самостоятельный разбор незаконного строения и привести территорию в первоначальное состояние.

- Так как владелец объекта не предпринял мер по освобождению территории, администрация района вынуждена приступить к принудительному демонтажу нестационарного объекта, - пояснили в администрации.

Арендаторам торговых площадей предложено продолжить хозяйственную деятельность в нестационарных торговых объектах, включенных в действующую схему размещения НТО, или выступить с инициативой о включении в схему нового объекта. Также предприниматели могут разместиться на свободных местах на территории городских ярмарок и рынков, в том числе на муниципальных торговых площадках. По вопросу предоставления данных мест хозяйствующие субъекты могут обратиться к администрациям торговых площадок.





На месте павильона планируется благоустройство с восстановлением покрытия пешеходной зоны, высадкой зеленых насаждений, устройством газона и поливочного водопровода.

Напомним, что изначально право аренды сроком на 6 лет земельного участка площадью 540 кв.м., на котором находится торговый павильон, в феврале 2002 года получил Андрей Владимирович Воробьев, бывший владелец компании «МАН». Тогда он был признан победителем торгов. На этой земле ему было разрешено возвести сооружение мобильного сборно-разборного одноэтажного здания. В апреле 2005 года постановлением администрации Волгограда Воробьеву было разрешено строительство временных торговых павильонов на этом земельном участке. Право собственности на торговый павильон на улице Гоголя,5 за Воробьевым было признано в ноябре 2006 года решением Центрального районного суда Волгограда.