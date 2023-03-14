На Украине погиб житель Волгоградской области Александр Страхов

В ходе проведения специальной военной операции по защите Донбасса погиб житель Волгоградской области Александр Страхов. Как сообщает ИА «Высота 102», мужчине было всего 39 лет.

— Александр Сергеевич мужественно защищал Родину и с честью выполнил свой воинский долг, — сообщили информагентству в администрации Камышина. — Вечная память Герою!

При этом местные власти не уточняют, был ли Александр Страхов мобилизован, служил по контракту или отправился на фронт добровольцем. Также не указывается ни звание, ни должность в зоне СВО погибшего бойца.

Известно, что погибший военнослужащий в свое время учился в школе № 7 в Камышине.

Фото и коллаж: администрация Камышина / Алексей Костяков ИА «Высота 102»

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