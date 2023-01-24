Общество

На Украине погиб 30-летний волгоградец Роман Куцолап

Общество 24.01.2023 20:00
0
24.01.2023 20:00


Житель Волгоградской области — 30-летний Роман Куцолап — погиб в ходе спецоперации по защите Донбасса. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в администрации Камышина. 

— В ходе специальной военной операции на Украине погиб камышанин Роман Куцолап, — цитирует информагентство текст некролога, опубликованного в официальном Telegram-канале администрации. — Роман Сергеевич мужественно защищал Родину и с честью выполнил свой воинский долг. Вечная память Герою! 

При этом не уточняется, был ли погибший мобилизован или отправился на фронт добровольцем. 

По сведениям из открытых источников, полный тезка Романа Сергеевича Куцолапа 9 июля 2020 года был осужден Камышинским городским судом к семи годам колонии строгого режима за разбой, совершенный с незаконным проникновением в жилище, помещение либо иное хранилище или в крупном размере. 

Известно, что ранее тезка погибшего не привлекался к уголовной ответственности, не состоял на спецучетах и удовлетворительно характеризовался по месту жительства. 

Фото: администрация Камышина  

Читайте также: 

В Волгоградской области простились с погибшим в СВО 32-летним бойцом ЧВК «Вагнер»

24-летнего бойца ЧВК «Вагнер» похоронили в хуторе Волгоградской области

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
24.01.2023 20:58
Общество 24.01.2023 20:58
Комментарии

0
Далее
Общество
24.01.2023 20:20
Общество 24.01.2023 20:20
Комментарии

0
Далее
Общество
24.01.2023 17:33
Общество 24.01.2023 17:33
Комментарии

0
Далее
Общество
24.01.2023 16:41
Общество 24.01.2023 16:41
Комментарии

0
Далее
Общество
24.01.2023 14:57
Общество 24.01.2023 14:57
Комментарии

0
Далее
Общество
24.01.2023 14:23
Общество 24.01.2023 14:23
Комментарии

0
Далее
Общество
24.01.2023 13:59
Общество 24.01.2023 13:59
Комментарии

0
Далее
Общество
24.01.2023 13:27
Общество 24.01.2023 13:27
Комментарии

0
Далее
Общество
24.01.2023 13:23
Общество 24.01.2023 13:23
Комментарии

0
Далее
Общество
24.01.2023 12:10
Общество 24.01.2023 12:10
Комментарии

0
Далее
Общество
24.01.2023 12:03
Общество 24.01.2023 12:03
Комментарии

0
Далее
Общество
24.01.2023 09:36
Общество 24.01.2023 09:36
Комментарии

0
Далее
Общество
23.01.2023 21:23
Общество 23.01.2023 21:23
Комментарии

0
Далее
Общество
23.01.2023 21:06
Общество 23.01.2023 21:06
Комментарии

0
Далее
Общество
23.01.2023 20:43
Общество 23.01.2023 20:43
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:08
Поражением от «Динамо» завершился первый сбор волгоградского «Ротора» - 0:2Смотреть фотографии
20:58
«Да что ж за дебилы!»: ведущий федерального ТВ Гордон учил жизни мэрию ВолгоградаСмотреть фотографии
20:20
«Волгоградвзрывпром» продадут 1 мартаСмотреть фотографии
20:00
На Украине погиб 30-летний волгоградец Роман КуцолапСмотреть фотографии
19:55
Мэрия Волгограда оформляет кредитную линию на 700 миллионов рублейСмотреть фотографии
19:16
«Стояла много лет»: в Волгограде во дворе дома у газовой станции загорелась иномаркаСмотреть фотографии
18:55
Волгоградца за монтаж фонтана, где погибла девочка, отправили в колониюСмотреть фотографии
17:57
Студенты не всегда любят искать информацию с помощью мобильного интернетаСмотреть фотографии
17:53
Что делать, если в аптеке не нашлось привычного лекарства? Отвечает профессор ВолгГМУСмотреть фотографии
17:33
В Волгограде с кондуктора троллейбуса №15А взыскали вред за драку с пассажиркойСмотреть фотографии
16:41
Опубликовано постановление о выходных 1 и 2 февраля в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:26
Банк Уралсиб вошел в топ-10 рейтинга лучших программ рефинансирования 2022 годаСмотреть фотографии
15:47
СК: в Волгоградской области при пожаре погибла 27-летняя женщинаСмотреть фотографии
15:46
Разорвало пополам: смертельное ДТП с бензовозом произошло под ВолгоградомСмотреть фотографии
14:57
«Открыл огонь по колонне»: в Волгограде рассказали о подвиге сталинградского милиционераСмотреть фотографии
14:23
Волгоградка лишилась денег из-за фейкового долга за вывоз мусораСмотреть фотографии
13:59
24-летнего бойца ЧВК «Вагнер» похоронили в хуторе Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:27
В Волгограде продают бар, где иностранцев поили «Новичком» во время чемпионатаСмотреть фотографии
13:23
Бочаров побывал с проверкой на Аллее Героев в центре ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
12:28
В Волгоградской области селянин зарезал бывшую женуСмотреть фотографии
12:10
«Его дочке всего шесть»: на СВО погиб 46-летний лесничий из станицы Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:03
В Волгограде 12-летнюю пострадавшую в ДТП с маршруткой перевели из реанимацииСмотреть фотографии
11:59
В Волгограде утвердили дополнительные выходные 1 и 2 февраля 2023 годаСмотреть фотографии
11:14
В Волжском с шумных соседей взыскали 20 тысяч рублей за многолетнюю бессоницу дачникаСмотреть фотографии
10:54
В Волгоградской области объявили в розыск двух сестер-подростков с приятелемСмотреть фотографии
10:47
Бывший глава поселения в Волгоградской области нарисовал протокол от имени депутатовСмотреть фотографии
10:43
В поселке Волгограда подросток на иномарке сбил 47-летнюю женщинуСмотреть фотографии
10:16
В Волгограде разыскивают 82-летнего пенсионера в норковой шапкеСмотреть фотографии
09:53
«Хочет отделаться легким испугом»: напавшему на сотрудницу МЧС волгоградцу предъявили обвинениеСмотреть фотографии
09:46
ЦБ: инфляцию в Волгоградской области разогнал рост тарифов ЖКХСмотреть фотографии
 