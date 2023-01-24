На Украине погиб 30-летний волгоградец Роман Куцолап

Житель Волгоградской области — 30-летний Роман Куцолап — погиб в ходе спецоперации по защите Донбасса. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в администрации Камышина.

— В ходе специальной военной операции на Украине погиб камышанин Роман Куцолап, — цитирует информагентство текст некролога, опубликованного в официальном Telegram-канале администрации. — Роман Сергеевич мужественно защищал Родину и с честью выполнил свой воинский долг. Вечная память Герою!

При этом не уточняется, был ли погибший мобилизован или отправился на фронт добровольцем.

По сведениям из открытых источников, полный тезка Романа Сергеевича Куцолапа 9 июля 2020 года был осужден Камышинским городским судом к семи годам колонии строгого режима за разбой, совершенный с незаконным проникновением в жилище, помещение либо иное хранилище или в крупном размере.

Известно, что ранее тезка погибшего не привлекался к уголовной ответственности, не состоял на спецучетах и удовлетворительно характеризовался по месту жительства.

Фото: администрация Камышина

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