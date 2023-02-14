«Мать его не отпускала»: в Волгоградской области похоронят 44-летнего бойца «Вагнера» Александра Шожемского

В городе Михайловке Волгоградской области 15 февраля простятся с погибшим на СВО 44-летним Александром Шожемским. Как рассказали ИА «Высота 102» земляки Александра, он погиб еще 15 декабря. Но страшное известие его родные получили только накануне.

По словам знакомых Александра, он отбывал наказание в одной из колоний Фроловского района. В 2018 году, как следует из открытых данных судебных решений, мужчина был осужден за продажу наркотиков – 180 граммов марихуаны. С учетом прошлых эпизодов его биографии мужчина получил серьезный срок – 12 лет лишения свободы в колонии общего режима.

– Нормальный он был мужик, но после развода запутался в жизни и пошел по кривой дорожке. В сентябре он ушел в ЧВК «Вагнер», – рассказывают его земляки. – Ему еще долго оставалось сидеть, а он такой был свободолюбивый, да и армейский опыт у него был. Его мама была против, но он говорил, что умереть можно, просто упав на улице. Очень хотел искупить свою вину и заслужить досрочное освобождение.

Раньше Александр хоть и изредка, но звонил своей маме. Последние два месяца от него не было никаких известий.

– Его мама в церковь постоянно ходила, чувствовала беду, вот она и пришла, – соболезнуют михайловцы.

Похоронят Александра на кладбище в Михайловке, рядом с могилой его бабушки.