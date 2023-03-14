Понтонный мост не выдержал наплыва льда в Волгоградской области









Обрыв тросов крепления понтонного моста на реке Медведица произошло из-за паводка в Волгоградской области на границе Руднянского и Жирновского районов.

- Понтоны были зафиксированы тросами на берегу реки Медведица. Однако из-за высокого уровня ледяного покрытия тросы не выдержали нагрузки и понтоны погрузились в воду, - сообщил директор ООО «Мосдорсервис» Роман Покидышев.

Это произошло 13 марта. В настоящее время понтоны зафиксировали на берегу реки, чтобы при установлении благоприятных условий смонтировать их на прежнее место.

В администрации региона в свою очередь сообщили, что случившееся не отразилось на жителях села Егоровка, расположенного на реке Медведица в Руднянском районе. Связь с центральной усадьбой не нарушена, так как жители были уведомлены заблаговременно, а приостановка работы моста в период паводка носит плановый характер.

Ранее сообщалось , что на время паводка мост разберут. Альтернативный подъезд к населенному пункту осуществляется по существующим автомобильным дорогам через Жирновск.

Фото понтонного моста по состоянию на 2 марта от облкомтранса