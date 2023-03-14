Понтонный мост не выдержал наплыва льда в Волгоградской области

Происшествия 14.03.2023 12:44
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14.03.2023 12:44
Обрыв тросов крепления понтонного моста на реке Медведица произошло из-за паводка в Волгоградской области на границе Руднянского и Жирновского районов.
- Понтоны были зафиксированы тросами на берегу реки Медведица. Однако из-за высокого уровня ледяного покрытия тросы не выдержали нагрузки и понтоны погрузились в воду, - сообщил директор ООО «Мосдорсервис» Роман Покидышев.
Это произошло 13 марта. В настоящее время понтоны зафиксировали на берегу реки, чтобы при установлении благоприятных условий смонтировать их на прежнее место.
В администрации региона в свою очередь сообщили, что случившееся не отразилось на жителях села Егоровка, расположенного на реке Медведица в Руднянском районе. Связь с центральной усадьбой не нарушена, так как жители были уведомлены заблаговременно, а приостановка работы моста в период паводка носит плановый характер.
Ранее сообщалось, что на время паводка мост разберут. Альтернативный подъезд к населенному пункту осуществляется по существующим автомобильным дорогам через Жирновск.
Фото понтонного моста по состоянию на 2 марта от облкомтранса
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