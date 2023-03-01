В Волгоградской области демонтируют мост из-за паводка

В Волгоградской области 2 марта стартуют работы по разведению понтонного моста на время прохождения паводковых вод. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном комитете транспорта и дорожного хозяйства, компания «Мостдорсервис» разберет на время сооружение, расположенное на подъезде от автомобильной дороги «Жирновск – Рудня – Вязовка – Михайловка – Кумылженская – Вешенская» к селу Егоровка-на-Медведице в Руднянском районе в целях предотвращения разрушения понтонов.

Альтернативный подъезд к населенному пункту осуществляется по существующим автомобильным дорогам через Жирновск, пояснили в ведомстве.

Фото комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области