Происшествия

«Работаем дальше»: на заседании Волгоградской облдумы прозвучала пожарная тревога

Происшествия 14.03.2023 11:14
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14.03.2023 11:14



На сегодняшнем заседании Волгоградской областной думы произошел необычный инцидент.  Как сообщает ИА «Высота 102», во время выступления начальника управления проектной деятельности аппарата губернатора Волгоградской области Галины Борисевич раздалось автоматическое сообщение: «Внимание, пожарная тревога. В зоне, где вы находитесь, обнаружено задымление. Просьба покинуть помещение через запасные выходы».

Чиновница продолжила отвечать на вопросы депутатов, однако сообщения с призывом покинуть помещения не прекращались. Спикер областной думы Александр Блошкин нервно предложил  продолжить работу, однако потом депутаты все же взяли минутную паузу. Работа в зале заседания облдумы возобновилась после  отключения сигнала пожарной тревоги. 

По сведениям информагентства, причиной пожарной тревоги стало  задымление, которое произошло на кухне в столовой. 

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