







На сегодняшнем заседании Волгоградской областной думы произошел необычный инцидент. Как сообщает ИА «Высота 102», во время выступления начальника управления проектной деятельности аппарата губернатора Волгоградской области Галины Борисевич раздалось автоматическое сообщение: «Внимание, пожарная тревога. В зоне, где вы находитесь, обнаружено задымление. Просьба покинуть помещение через запасные выходы».





Чиновница продолжила отвечать на вопросы депутатов, однако сообщения с призывом покинуть помещения не прекращались. Спикер областной думы Александр Блошкин нервно предложил продолжить работу, однако потом депутаты все же взяли минутную паузу. Работа в зале заседания облдумы возобновилась после отключения сигнала пожарной тревоги.





По сведениям информагентства, причиной пожарной тревоги стало задымление, которое произошло на кухне в столовой.



