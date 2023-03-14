Происшествия 14.03.2023 11:14
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14.03.2023 11:14
На сегодняшнем заседании Волгоградской областной думы произошел необычный инцидент. Как сообщает ИА «Высота 102», во время выступления начальника управления проектной деятельности аппарата губернатора Волгоградской области Галины Борисевич раздалось автоматическое сообщение: «Внимание, пожарная тревога. В зоне, где вы находитесь, обнаружено задымление. Просьба покинуть помещение через запасные выходы».
Чиновница продолжила отвечать на вопросы депутатов, однако сообщения с призывом покинуть помещения не прекращались. Спикер областной думы Александр Блошкин нервно предложил продолжить работу, однако потом депутаты все же взяли минутную паузу. Работа в зале заседания облдумы возобновилась после отключения сигнала пожарной тревоги.
По сведениям информагентства, причиной пожарной тревоги стало задымление, которое произошло на кухне в столовой.
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