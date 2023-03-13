На юге Волгограда водитель сбил двоих пешеходов, один скончался

Происшествия 13.03.2023 09:59
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13.03.2023 09:59
Один пешеход погиб, второй пострадал после наезда иномарки в Волгограде. Как сообщили в ГУ МВД России по региону, смертельное ДТП произошло в 00:30 в Красноармейском районе.
- 37-летний водитель, управляя автомобилем «Рено Логан», двигаясь по трассе «Волгоград-Котельниково-Сальск» напротив д.4 по ул.Придорожная совершил наезд на 19-летнюю девушку и 38-летнего мужчину, которые шли по дороге в попутном направлении по ходу движения транспортного средства.
От полученных травм на месте скончалась девушка-пешеход. Мужчину доставили в больницу.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области
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