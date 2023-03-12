Происшествия

Летевший над Волгоградом самолет запросил экстренную посадку

Происшествия 12.03.2023 14:06
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12.03.2023 14:06


Летевший над Волгоградом самолет из Санкт-Петербурга в Махачкалу запросил экстренную посадку. Как сообщает ИА «Высота 102», одному из пассажиров на борту стало плохо. 

— При полете по маршруту командир воздушного судна доложил о больном пассажире на борту. У 88-летней началось кровотечение. Командир объявил сигнал срочности «ПАН» и запросил посадку на незапланированном аэродроме в Волгограде, — сообщают авторы Telegram-канала Aviaincident. 

В пресс-службе волгоградского аэропорта инцидент подтвердили. 

— 11 марта 2023 года рейс авиакомпании «Россия» 6065, следовавший по маршруту Санкт-Петербург — Махачкала, в 14.20 совершил вынужденную посадку в аэропорту Волгограда по причине плохого самочувствия одного из пассажиров, — прокомментировала информагентству пресс-секретарь ПАО «Международный аэропорт Волгоград» Анастасия Голодова. — Пассажир с рейса снят, отправлен в медицинское учреждение города. Вылет рейса по маршруту из Волгограда состоялся в 15.29. 

Фото: архив ИА «Высота 102» 

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