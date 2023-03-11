Волгоградцев утром 11 марта напугала тревожная сирена

Происшествия 11.03.2023 18:13
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11.03.2023 18:13
Жителей центра Волгограда разбудили ранним утром 11 марта звуки сирены, которая длилась несколько минут. Как рассказали горожане ИА «Высота 102», волгоградцы подумали, что это сигнал учебной тревоги. Однако удивились, что сирена заревела в столь ранний час, да еще в выходной.
В Приволжской железной дороге объяснили, что по техническим причинам произошло непроизвольное срабатывание звукового сигнала маневрового локомотива.
- Приволжская железная дорога приносит извинения жителям за доставленные неудобства, - заявили в пресс-службе организации.
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