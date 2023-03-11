В СберУниверситете обсудили развитие цифровых технологий в Волгоградской области

Экономика 11.03.2023 13:28
0
11.03.2023 13:28
На площадке СберУниверситета состоялась встреча первого заместителя Председателя Правления Сбербанка Александра Ведяхина и губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова. Стороны обсудили дальнейшее участие Сбера в реализации региональных цифровых и инвестиционных проектов.
Особое внимание Александр Ведяхин и Андрей Бочаров уделили вопросам поддержки Сбера в инфраструктурном развитии Волгоградской области, помощи кредитно-финансовой организации при реализации проектов в сфере образования и строительства современных технологичных объектов. В ходе встречи также было отмечено, что в текущих реалиях необходимо сделать упор на внедрение искусственного интеллекта в различные отрасли экономики Волгоградской области.
Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:
«Волгоградская область обладает большим потенциалом развития цифровых технологий. Сберу, который занимается собственными разработками в этой сфере, в том числе в области искусственного интеллекта, интересно сотрудничать с регионом по совместным проектам, нацеленным на то, чтобы сделать жизнь волгоградцев комфортнее и качественнее».
Напомним, что цифровая трансформация региона ранее рассматривалась в ходе дизайн-сессии Сбера в Волгограде в начале текущего года. На мероприятии были намечены пути перехода государственного регионального управления на современную модель управления с использованием новых технологий в конкретных отраслях.
Управленческая команда Волгоградской области уже прошла обучение в кампусе СберУниверситета по программе «Цифровые технологии для органов власти». По его итогам определены подходы к разработке клиентоцентричных продуктов и сервисов, сформировано понимание принципов принятия управленческих решений на основе данных, а также изучены возможности использования цифровых технологий в реализации государственных услуг и сервисов.
В Волгоградской области подорожали мука и чай11.03.2023 07:48
Экономика 11.03.2023 07:48
Улетали в Стамбул и Ереван: аэропорт Волгограда обслужил 208 тыс. человек10.03.2023 16:34
Экономика 10.03.2023 16:34
«Красный Октябрь» – лидер среди производителей проката из нержавеющей стали email Print10.03.2023 15:15
Экономика 10.03.2023 15:15
«Открытие Авто»: треть автокредитов в России оформляют женщины10.03.2023 15:05
Экономика 10.03.2023 15:05
Аналитики Сбера: химическая промышленность лидирует по приросту новых субъектов малого бизнеса на территории Поволжского банка10.03.2023 14:19
Экономика 10.03.2023 14:19
Сбер помогает аграриям Волгоградского региона подготовиться к весенне-полевым работам10.03.2023 14:06
Экономика 10.03.2023 14:06
ВТБ: каждый пятый ипотечный клиент оформит имущественный вычет онлайн10.03.2023 14:00
Экономика 10.03.2023 14:00
Клиенты ВТБ увеличили объем переводов в дружественные страны на 15%09.03.2023 16:09
Экономика 09.03.2023 16:09
Банк «Открытие»: клиенты увеличили траты в магазинах бытовой техники, кафе и ресторанах на 23 февраля09.03.2023 14:17
Экономика 09.03.2023 14:17
ВТЗ совместно с регионом помог модернизировать Волжский политехнический техникум09.03.2023 14:10
Экономика 09.03.2023 14:10
«Открытие Авто»: подешевевший рубль возобновил процесс подорожания машин на вторичном рынке09.03.2023 12:08
Экономика 09.03.2023 12:08
Финансовый эффект от внедрения ИИ для Сбера в 2022 году достиг 235 млрд рублей09.03.2023 11:53
Экономика 09.03.2023 11:53
РИА Новости (лента): Сбербанк в 2022 г смог вернуть из-за границы своих активов на сумму более $6 млрд – Греф09.03.2023 11:50
Экономика 09.03.2023 11:50
Греф: запас прочности позволяет Сберу вернуться к вопросу о дивидендах за 2022 год09.03.2023 09:15
Экономика 09.03.2023 09:15
Женщины в России чаще мужчин копят на будущее, в том числе на пенсию07.03.2023 13:00
Экономика 07.03.2023 13:00