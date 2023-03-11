В СберУниверситете обсудили развитие цифровых технологий в Волгоградской области





На площадке СберУниверситета состоялась встреча первого заместителя Председателя Правления Сбербанка Александра Ведяхина и губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова. Стороны обсудили дальнейшее участие Сбера в реализации региональных цифровых и инвестиционных проектов.





Особое внимание Александр Ведяхин и Андрей Бочаров уделили вопросам поддержки Сбера в инфраструктурном развитии Волгоградской области, помощи кредитно-финансовой организации при реализации проектов в сфере образования и строительства современных технологичных объектов. В ходе встречи также было отмечено, что в текущих реалиях необходимо сделать упор на внедрение искусственного интеллекта в различные отрасли экономики Волгоградской области.





Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Волгоградская область обладает большим потенциалом развития цифровых технологий. Сберу, который занимается собственными разработками в этой сфере, в том числе в области искусственного интеллекта, интересно сотрудничать с регионом по совместным проектам, нацеленным на то, чтобы сделать жизнь волгоградцев комфортнее и качественнее».





Напомним, что цифровая трансформация региона ранее рассматривалась в ходе дизайн-сессии Сбера в Волгограде в начале текущего года. На мероприятии были намечены пути перехода государственного регионального управления на современную модель управления с использованием новых технологий в конкретных отраслях.





Управленческая команда Волгоградской области уже прошла обучение в кампусе СберУниверситета по программе «Цифровые технологии для органов власти». По его итогам определены подходы к разработке клиентоцентричных продуктов и сервисов, сформировано понимание принципов принятия управленческих решений на основе данных, а также изучены возможности использования цифровых технологий в реализации государственных услуг и сервисов.



