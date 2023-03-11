«Это уже не наша Фонтанка»: волжане подали в суд на мэрию из-за сноса деревьев на исторической улице









В Волжском городском суде Волгоградской области 14 марта пройдет первое заседание по коллективному иску жителей к администрации городского округа. Как рассказали ИА «Высота 102» инициаторы иска, горожане намерены оспорить распоряжение структурных подразделений мэрии о сносе деревьев на улице Фонтанная, который потряс жителей города.









В администрации Волжского заявляли, что деревья были «аварийными», «больными» и «опасными».









При этом в администрации Волжского демонстрировали фотографии пеньков больных деревьев. Однако активисты сделали свою фотосессию и обратили внимание, что большинство срубленных стволов тополей не имели признаков каких-то болезней, пустот и не были внутри трухлявыми.









Между тем, рабочие благополучно завершили снос всех тополей. После общественного резонанса, впрочем, удалось пока приостановить вырубку и старых елей. Этот процесс чиновники перенесли на осень. А активисты обратились в прокуратуру с просьбой проверить действия чиновников.





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- Мы понимаем, что наши тополя не вернуть, но хотим, чтобы чиновники ответили за то, что сотворили, - считают горожане. – Любимое место отдыха горожан в исторической части Волжского сегодня превратилось в пустыню. Нам не нужно такое «благоустройство», это уничтожение зеленого богатства города.Снос деревьев на улице Фонтанная, или, как еще ее называют волжане, «Фонтанке» начался в первых числах февраля. Под пилу пошли 86 тополей, которые давали хорошую тень, а эта территория была любимым местом отдыха жителей старой части.- Перед вырубкой специалисты МАУ «СГТ» провели фитосанитарное обследование деревьев. Было получено заключение эксперта И.Ю. Подковырова, руководителя центра Волгоградского государственного аграрного университета, доктора сельскохозяйственных наук, доцента. Специалисты определили у деревьев бактериоз ствола, фитофтороз ветвей, альтерпариоз, язвы на стволе и другие заболевания, у тополей выявили стволовую гниль и инфекционное усыхание кроны. Отметим, что в деревья находятся в защитной зоне линий электропередачи, и их падение может спровоцировать возникновение чрезвычайных ситуаций. Деревья, высаженные в сквере, имеют возраст около 40 лет. У них при спиле обнаруживались пустоты либо труха на месте внешне кажущихся заполненных стволов, - поясняли в мэрии.Чиновники также пообещали, что на территории сквера взамен удаленных деревьев будут высажены новые молодые крупномерные саженцы.- Весной и осенью этого года здесь запланирована высадка 86-ти каштанов, также появятся 4 дуба, 16 спирей и 12 лип, - комментировали в мэрии.- Такая же история была в Волжском летом прошлого года. Неожиданно срубили тополя, которые росли около железнодорожного вокзала. Тогда тоже говорили, что деревья были больными, а на их место посадят новые. Но можно посмотреть на пеньки срубленных тополей – там были и здоровые деревья, - утверждают активисты. – Теперь зато у вокзала хорошо – летом от пекла даже некуда будет спрятаться, хотя там остановки общественного транспорта.- Недавно мы получили ответ, который, как мы поняли, был составлен на основании объяснений чиновников, - говорят волжане. – Но мы не доверяем той экспертизе, которая будто бы установила, что деревья были больными и аварийными. Надеемся, что все выяснится в суде.При этом прокуратура передала материалы по факту сноса деревьев в полицию для проведения доследственных мероприятий. Решение по результатам проверки пока не принято.Работы по благоустройству исторической части Волжского были заказаны администрацией города осенью прошлого года. На сайте госзаказов размещены четыре закупки, включая работы по ремонту фонтанов, на ул. Фонтанная, от ДК «ВГС» до ул. Чайковского, в сквере вдоль ул. Чайковского, от ул. Циолковского до ул. Волгодонской, на общую сумму около 100 миллионов рублей. Договоры заключались с единственным поставщиком – подрядчиком стало ООО «ТД «РусОйл» из Волгограда. Сейчас, как рассказали ИА «Высота 102» активисты, эти закупки проверяет прокуратура и Волгоградское УФАС.Между тем, жители утверждают, что никогда не были против благоустройства исторической части Волжского.- Мы просили только, чтобы снос осуществлялся постепенно, не махом, как это было сделано, с поэтапной подсадкой новых деревьев и вырубкой больных тополей, но нас никто не послушал, - констатируют горожане. – Но мы не хотим, чтобы наш город стал пустыней только ради того, чтобы кто-то освоил огромные деньги на так называемом благоустройстве.