ВТБ: каждый пятый ипотечный клиент оформит имущественный вычет онлайн





Клиенты ВТБ за два месяца направили онлайн свыше 60 тысяч заявок на получение имущественного вычета – это превысило показатель всего 2022 года. По прогнозам банка, в 2023 году онлайн-сервисом по оформлению возврата налога воспользуется каждый пятый ипотечный клиент банка, имеющий право на вычет.





Всего за прошлый год сервисом в ВТБ Онлайн, позволяющим в несколько кликов оформить заявление на получение имущественного вычета, воспользовалось 40 тыс. клиентов банка. С момента запуска сервиса заемщики, заявки которых одобрила Федеральная налоговая служба, получили от государства порядка 1,5 млрд рублей в виде возврата излишне уплаченного налога. «Средний чек» налогового вычета составил 57,5 тыс. рублей.





-В этом году мы фиксируем существенный рост спроса на сервис для оформления имущественного вычета в ВТБ Онлайн. Только за январь-февраль клиенты направили больше заявок, чем за весь 2022 год. По нашим оценкам, общее количество поданных заявлений в 2023 году вырастет в 3 раза по сравнению с прошлым годом, а сервисом воспользуется порядка 20% заемщиков, имеющих право на оформление вычета, -- комментирует Святослав Агеев, начальник управления «Государственные услуги» ВТБ.





Сервис по упрощенному оформлению налоговых вычетов в ВТБ Онлайн стал доступен для клиентов в 2021 году, банк в партнерстве с Федеральной налоговой службой запустил его первым на рынке. Клиенты ВТБ могут бесплатно подавать заявки на получение имущественного вычета в онлайн-банке всего в несколько кликов. Для оформления заявления не нужно посещать офис банка или отделения ФНС, собирать документы, заполнять налоговую декларацию и подавать ее в налоговую инспекцию.



