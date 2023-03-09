Экономика

Финансовый эффект от внедрения ИИ для Сбера в 2022 году достиг 235 млрд рублей

Экономика 09.03.2023 11:53
0
09.03.2023 11:53


Сбер успешно трансформировался в AI-native организацию – решения на базе искусственного интеллекта (ИИ) используются в большинстве продуктов и процессов компании, заявил президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф.

По его словам, финансовый эффект от внедрения искусственного интеллекта в 2022 году составил 235 млрд рублей. При этом благодаря использованию собственных разработок на данный момент 80% критического ИТ-ландшафта находится в целевом состоянии, несмотря на уход из России зарубежных компаний. 

Сбер в 2022 году успешно отразил 490 крупных и тысячи мелких DDos-атак, при этом 173 млрд рублей клиентов были спасены от хищения – даже в тех случаях, когда люди сами переводили деньги преступникам под влиянием социальной инженерии.

Герман Греф отметил, что Сберу удается предотвратить 99,3% всех хищений, какие бы технологии или ухищрения не использовали злоумышленники. Общее количество инцидентов при росте в 1,5 раза внедряемых ИТ-изменений снизилось до 6%.

Президент Сбера также напомнил об успехе международной конференции AI Journey, которая в седьмой раз была успешно проведена в ноябре прошлого года.

 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экономика
09.03.2023 14:17
Экономика 09.03.2023 14:17
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
09.03.2023 14:10
Экономика 09.03.2023 14:10
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
09.03.2023 12:08
Экономика 09.03.2023 12:08
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
09.03.2023 11:50
Экономика 09.03.2023 11:50
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
09.03.2023 09:15
Экономика 09.03.2023 09:15
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
07.03.2023 13:00
Экономика 07.03.2023 13:00
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
07.03.2023 11:21
Экономика 07.03.2023 11:21
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
07.03.2023 09:20
Экономика 07.03.2023 09:20
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
06.03.2023 19:02
Экономика 06.03.2023 19:02
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
06.03.2023 18:03
Экономика 06.03.2023 18:03
Комментарии

0
Далее
Экономика
06.03.2023 15:47
Экономика 06.03.2023 15:47
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
06.03.2023 15:32
Экономика 06.03.2023 15:32
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
06.03.2023 12:46
Экономика 06.03.2023 12:46
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
06.03.2023 11:12
Экономика 06.03.2023 11:12
Комментарии

0
Далее
Экономика
06.03.2023 10:04
Экономика 06.03.2023 10:04
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

14:42
Детям погибших в СВО волгоградцев установят пособие в 1802 рубляСмотреть фотографии
14:38
В Волгограде не работает приложение «Яндекс.Такси»Смотреть фотографии
14:10
ВТЗ совместно с регионом помог модернизировать Волжский политехнический техникумСмотреть фотографии
14:09
В Волжском 8 марта на остановке нашли труп мужчиныСмотреть фотографии
13:56
В Волгоградской облдуме предложили лишать мандатов прогульщиковСмотреть фотографии
13:55
Бочаров привлек общественников к контролю за реализацией поддержки участников СВОСмотреть фотографии
13:14
МегаФон предложил бизнесу линейку отечественных операционных систем в облакеСмотреть фотографии
12:56
«Шансов не было»: под Волгоградом водитель «Лады» погиб в аварии с большегрузомСмотреть фотографии
12:48
Волгоградец до смерти забил друга квартиранта из-за антисанитарииСмотреть фотографии
12:42
«Мог быть помпаж двигателя»: названа причина происшествия с самолетом Волгоград-МоскваСмотреть фотографии
12:30
На юге Волгограда 45-летний бывший зэк вырвал кошелек у бабушкиСмотреть фотографии
12:30
Волгоградские родители внесли предложения по улучшению качества питания в школах и детсадахСмотреть фотографии
12:26
В Волгограде родителям и вдовам погибших на СВО мобилизованных передают ордена МужестваСмотреть фотографии
11:56
В Волгоградской области пресекли незаконный бизнес МУП на опломбировке счетчиковСмотреть фотографии
11:36
Волгоградцы и волжане собрали 180 кг корма для сгоревшего приюта «Хвостики»Смотреть фотографии
11:28
На месте ДТП с блоком-«невидимкой» в Волгограде выставили предупреждающие знакиСмотреть фотографии
10:55
Легковушку закрутило после жесткого удара на дороге в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
10:23
Отлетел на асфальт. В Волгограде у Северного рынка на переходе сбили мужчинуСмотреть фотографииCмотреть видео
10:20
Таиланд стал абсолютным лидером по количеству зимующих туристов из ВолгоградаСмотреть фотографии
09:53
В Волгограде из-за технических проблем задержался на ночь рейс «Аэрофлота»Смотреть фотографии
09:52
В Волгоградской области талые воды затопили городские улицы: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
09:33
В волгоградских магазинах нашли некачественный хлебСмотреть фотографии
09:13
Депутаты ГД могут запретить фото- и видеосъемку в школах: что думают волгоградцыСмотреть фотографии
08:05
Бастрыкин поручил повторно возбудить дело по обращению жителей поселка под ВолгоградомСмотреть фотографии
21:35
Легковушка вылетела с дороги. В Волгограде из-за блока-«невидимки» столкнулись пять машинСмотреть фотографии
21:11
«Динамо-Синара» 9 марта примет в Волгограде ростовчанокСмотреть фотографии
20:03
Ушедшие под воду улицы сняли на видео в Волгоградской областиСмотреть фотографии
18:43
В ДНР открыли филиал Волгоградской академии МВДСмотреть фотографии
18:08
В центральном парке Волгограда иностранцев закидали краскойСмотреть фотографии
17:16
«Придет время — расскажем в деталях». Спецотряд из Волгоградской области взял штурмом опорник ВСУ: видеоСмотреть фотографии
 