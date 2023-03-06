В комитете здравоохранения Волгоградской области сообщили о состоянии детей, госпитализированных из школы №75 в больницу №25 Волгограда 6 марта. По информации медиков, состояние детей не вызывает опасений.

Уточняется, что недомогание ощутили семь учащихся школы, расположенной в Красноармейском районе.

В школу были направлены врачебные и фельдшерские бригады скорой медицинской помощи. В больнице №25 было осмотрено 7 детей в возрасте 11-12 лет, пожаловавшихся на головокружение, госпитализация не потребовалась, – сообщили в облздраве. – В настоящий момент в школе работает межведомственная комиссия, причины происшедшего устанавливаются.

В ведомстве подтверждают, что ухудшение самочувствия дети ощутили после просмотра фильма в актовом зале школы. Всего в качестве зрителей на кинопоказе присутствовало 100 школьников.