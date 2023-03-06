В Волгограде учащихся школы №75 госпитализировали с киносеанса

В Красноармейском районе Волгограда в школе № 75 выясняют причину массового недомогания учащихся. Как стало известно ИА «Высота 102», дети почувствовали головокружение во время кинопоказа, организованного сторонней фирмой.

– Сегодня в школу была приглашена организация, которая по согласию родителей демонстрировала детям научно-популярный фильм, – сообщили информагентству читатели. – Фильм в формате 3D, поэтому для его просмотра использовались специальные очки. Не исключено, что недомогание детей могли вызвать антисептики, которыми обрабатывали перед показом очки. Сейчас в школе работает комиссия. У всех детей один и тот же симптом – сильное головокружение.

По информации администрации Волгограда, кинопоказ был организован в актовом зале школы № 75.

– В настоящее время в образовательном учреждении проводится проверка, работает межведомственная комиссия с участием представителей департамента по образованию и комитета здравоохранения Волгоградской области. Все дети, пожаловавшиеся на ухудшение самочувствия, проходят осмотр специалистов в медицинских учреждениях города, – сообщили в мэрии.