Юный водитель иномарки погиб в ДТП с КАМАЗом в Волгоградской области









В Волгоградской области в аварии с КАМАЗом погиб 21-летний водитель автомобиля Peugeot. Как сообщили в ГУ МВД России по региону, авария произошла в 19:30 на 475 км автодороги Р-228 «Сызрань-Саратов-Волгоград» в Камышинском районе.

По предварительным данным, водитель легкового автомобиля не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем КАМАЗ. В результате ДТП 21-летний водитель легковушки скончался на месте происшествия.

Фото: ГУ МВД России Волгоградской области