В Волгограде двух водителей поймали за пьяную езду без прав

Происшествия 04.03.2023 14:27
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04.03.2023 14:27
До 15 суток ареста грозит двум водителям, которых задержали в Волгограде за управление автомобилем в пьяном виде и без прав, сообщили в ГУ МВД России по региону.
Первого нарушителя поймали в Советском районе. Наряд ДПС остановил «ВАЗ-2107», которым управлял 18-летний юноша с признаками алкогольного опьянения. Выяснилось, что водительских прав молодой человек никогда не получал. От прохождения всех видов освидетельствования он отказался.
В Краснооктябрьском районе полицейские решили проверить водителя «ВАЗ-2106». 33-летний мужчина был явно пьян, но от освидетельствования он отказался. Водительских прав у мужчины тоже никогда не было.
В отношении нарушителей составлены административные протоколы, машины помещены на штрафстоянку.
Полиция просит граждан, которые стали свидетелями управления транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, сообщать о данном факте ближайшему наряду ДПС или в дежурную часть по телефонам: 8(8442) 93-77-75, 33-24-27.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области
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