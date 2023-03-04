В Волгограде двух водителей поймали за пьяную езду без прав









До 15 суток ареста грозит двум водителям, которых задержали в Волгограде за управление автомобилем в пьяном виде и без прав, сообщили в ГУ МВД России по региону.

Первого нарушителя поймали в Советском районе. Наряд ДПС остановил «ВАЗ-2107», которым управлял 18-летний юноша с признаками алкогольного опьянения. Выяснилось, что водительских прав молодой человек никогда не получал. От прохождения всех видов освидетельствования он отказался.













В Краснооктябрьском районе полицейские решили проверить водителя «ВАЗ-2106». 33-летний мужчина был явно пьян, но от освидетельствования он отказался. Водительских прав у мужчины тоже никогда не было.

В отношении нарушителей составлены административные протоколы, машины помещены на штрафстоянку.

Полиция просит граждан, которые стали свидетелями управления транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, сообщать о данном факте ближайшему наряду ДПС или в дежурную часть по телефонам: 8(8442) 93-77-75, 33-24-27.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области



