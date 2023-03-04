Происшествия

Тела двух человек нашли на месте пожара в Волгоградской области

Происшествия 04.03.2023 10:20
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04.03.2023 10:20


Два человека, по предварительным данным, погибли во время пожара в Волгоградской области. 
- В хуторе Орлиновский Серафимовичского района сгорел частный дом, расположенный на улице Лазоревая. Найдено тело 66-летней хозяйки и 54-летнего мужчины, - сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах.
В ГУ МЧС России по Волгоградской области уточнили, что сообщение о пожаре в Серафимовичском районе поступило на пульт оперативного дежурного 3 марта в 21:09.
- В хуторе Орлиновский происходило горение деревянного дома размером 5х4 кв.м. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения установлено, что происходило горение дома по всей площади, - рассказали в ведомстве.
Пожар ликвидировали в 22:45. Причины возгорания устанавливаются.
ГУ МЧС России по Волгоградской области призывает жителей и гостей региона неукоснительно соблюдать требования пожарной безопасности. В экстренной ситуации звоните по телефону 101. 
Фото из архива ИА «Высота 102»

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