Тела двух человек нашли на месте пожара в Волгоградской области





Два человека, по предварительным данным, погибли во время пожара в Волгоградской области.

- В хуторе Орлиновский Серафимовичского района сгорел частный дом, расположенный на улице Лазоревая. Найдено тело 66-летней хозяйки и 54-летнего мужчины, - сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах.

В ГУ МЧС России по Волгоградской области уточнили, что сообщение о пожаре в Серафимовичском районе поступило на пульт оперативного дежурного 3 марта в 21:09.

- В хуторе Орлиновский происходило горение деревянного дома размером 5х4 кв.м. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения установлено, что происходило горение дома по всей площади, - рассказали в ведомстве.

Пожар ликвидировали в 22:45. Причины возгорания устанавливаются.

ГУ МЧС России по Волгоградской области призывает жителей и гостей региона неукоснительно соблюдать требования пожарной безопасности. В экстренной ситуации звоните по телефону 101.

Фото из архива ИА «Высота 102»