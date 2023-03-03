Жители хутора Белужино-Колдаиров Иловлинского района Волгоградской области не могут найти управу на семейную чету фермеров, которые разводят на своем подворье несколько десятков голов крупного рогатого скота и других сельскохозяйственных животных. Как рассказали ИА «Высота 102» хуторяне, всю зиму фермеры выбрасывали павших по неизвестным причинам животным прямо на территории населенного пункта.

– Выносили иногда в мешках, а иногда и так бросали – тут телята мертвые, есть и свиньи, – говорят местные жители. – У них и на территории подворья мертвые животные лежат.





Люди не на шутку переживают – с потеплением трупы телят и свиней, которые даже никто не закапывал, будут гнить и источать зловония. Они также привлекают диких животных, которые уже успели обгрызть еще хорошо сохранившиеся останки. Кроме того, местные жители подозревают, что животные могли погибнуть в результате какого-то заболевания, и не факт, что не от заразного.

– У нас многие жители держат скотину, но всех животных периодически обследуют ветеринары, кровь берут постоянно, – говорят хуторяне. – Почему на этом подворье такой мор, мы не знаем. Может, они мрут от какой-то эпидемии? Мы и за своих животных теперь боимся.





Между тем, трупы павших животных должны утилизироваться в скотомогильниках. Но фермеры, видимо, решили не взваливать на себя лишние проблемы.

Сегодня, по словам местных жителей, в хутор приезжали чиновники и специалисты районной станции по борьбе с болезнями животных.

– Но они сказали, мол, доказать, что это именно фермеоы выбрасывают сюда мертвый скот, невозможно, а сами они это отрицают, – говорят люди. – Но у нас многие могут подтвердить, что это именно они организовали здесь свалку животных.

Как пояснили в комитете ветеринарии Волгоградкой области, сегодня в хуторе побывали сотрудники районной ветстанции.

– Все собранные материалы, касающиеся нарушения ветеринарного законодательства в части утилизации биоотходов, будут переданы в Россельхознадзор как структуру, выполняющую контрольно-надзорные функции, – отметили в ведомстве. – Также специалистами взяты биоматериалы для лабораторного исследования, чтобы исключить особо опасные болезни. Останки животных будут утилизированы методом сжигания.

Фото: предоставлены читателями ИА «Высота 102»