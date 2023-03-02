Крупный пожар в Волжском вспыхнул из-за ДТП с бензовозом и фурой

В ГУ МВД России по Волгоградской области озвучили причину крупного пожара в промышленной зоне города Волжского. Как рассказали ИА «Высота 102», разлив горючего произошел в результате столкновения бензовоза и грузовика.

– В 11.30 водитель бензовоза совершил касательное столкновение с грузовой автомашиной Iveco, в результате чего были повреждены сливные краны цистерны, – прокомментировали в ГУ МВД России по Волгоградской области. – Далее произошел разлив топлива с последующим возгоранием.

Известно, что в результате происшествия никто не пострадал. Повреждения получил автомобиль марки Kia, оказавшийся в зоне возгорания.

Напомним, что сотрудниками Госавтоинспекции производилось ограничение в движении транспорта.

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