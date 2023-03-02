В Волгоградской области выросла потребность компаний в рабочих. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на исследование hh.ru, за год количество вакансий увеличилось на 9%. Так, в Волгоградской области на одну вакансию приходится всего 0,8 резюме, по России в целом – 0,9 резюме, что говорит о серьезной нехватке кадров, подчеркнули в компании. Компаниям сейчас очень непросто искать и привлекать сотрудников даже на линейные рабочие позиции, не говоря уже о специалистах с высокой квалификацией, констатируют аналитики.

Самые востребованные специалисты в сфере «Рабочий персонал» — это слесари-сантехники (12% всех открытых вакансий), упаковщики-комплектовщики, разнорабочие, машинисты, кладовщики, электромонтажники, токари, фрезеровщики.

По данным базы вакансий, средняя предлагаемая зарплата в Волгоградской области в сфере «Рабочий персонал» по итогам января составила 54 687 рублей (за год она увеличилась на 4 603 руб.). Слесарям-сантехникам волгоградские компании в среднем готовы платить 37 500 рублей, упаковщикам-комплектовщикам – 53 200 рублей, разнорабочим – 30 000 рублей, электромонтажникам – 46 200 рублей, токарям – 60 000 руб.