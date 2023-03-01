Происшествия

Ведутся работы: газовики сообщили причину эвакуации жильцов пятиэтажки в Волгограде

Происшествия 01.03.2023 14:54
0
01.03.2023 14:54


Возле пятиэтажного дома №22 по улице Кузнецова в Волгограде ведутся работы по ликвидации утечки газа из поврежденного газопровода. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в АО «Волгоградгоргазе».
- 1 марта в аварийно-диспетчерскую службу поступила информация о запахе газа по адресу: ул. Кузнецова, 22. Сотрудники «Волгоградгоргаз» оперативно прибыли на место и обнаружили концентрацию газа. Для устранения инцидента специалисты газовой службы локализовали поврежденный участок путем перекрытия запорного устройства на газопроводе, была произведена эвакуация жителей, - сообщили в газовой компании.
В настоящее время ведутся работы по восстановлению газоснабжения, которые планируется завершить сегодня в течение дня.
Напомним, что сегодня жильцов пятиэтажки, сотрудников автошколы и воспитанников корпуса детского сада №386, которые расположены в этом доме, эвакуировали из-за сильного запаха газа. Экстренные службы выявили проблемы с оборудованием, после чего начались аварийно-восстановительные работы. Двор многоквартирного дома, где работает спецтехника, огородили сигнальными лентами. Для эвакуированных жителей подогнали автобус, где они могут посидеть и погреться.
Прокуратура Волгоградской области взяла на контроль проведение работ по ремонту газового оборудования в многоквартирном доме по ул. Кузнецова, 22. На место выехал и.о. прокурора Краснооктябрьского района Волгограда Роман Туранцев.
- По итогам организованной надзорной проверки, при наличии оснований, будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, - сказала старший помощник прокурора области Оксана Черединина.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
01.03.2023 17:58
Происшествия 01.03.2023 17:58
Комментарии

0
Далее
Происшествия
01.03.2023 17:32
Происшествия 01.03.2023 17:32
Комментарии

0
Далее
Происшествия
01.03.2023 15:12
Происшествия 01.03.2023 15:12
Комментарии

0
Далее
Происшествия
01.03.2023 14:05
Происшествия 01.03.2023 14:05
Комментарии

0
Далее
Происшествия
01.03.2023 13:44
Происшествия 01.03.2023 13:44
Комментарии

0
Далее
Происшествия
01.03.2023 12:52
Происшествия 01.03.2023 12:52
Комментарии

0
Далее
Происшествия
01.03.2023 10:40
Происшествия 01.03.2023 10:40
Комментарии

0
Далее
Происшествия
01.03.2023 09:49
Происшествия 01.03.2023 09:49
Комментарии

0
Далее
Происшествия
01.03.2023 09:17
Происшествия 01.03.2023 09:17
Комментарии

0
Далее
Происшествия
01.03.2023 08:17
Происшествия 01.03.2023 08:17
Комментарии

0
Далее
Происшествия
28.02.2023 22:21
Происшествия 28.02.2023 22:21
Комментарии

0
Далее
Происшествия
28.02.2023 18:20
Происшествия 28.02.2023 18:20
Комментарии

0
Далее
Происшествия
28.02.2023 13:07
Происшествия 28.02.2023 13:07
Комментарии

0
Далее
Происшествия
28.02.2023 12:10
Происшествия 28.02.2023 12:10
Комментарии

0
Далее
Происшествия
28.02.2023 10:19
Происшествия 28.02.2023 10:19
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

20:20
Хроники неудавшейся стычки: в Волгограде полиция разогнала сходку офников и приспешников «Редан»Смотреть фотографии
20:19
Барельеф на героическом Доме Павлова в Волгограде спасают от негативного воздействияСмотреть фотографии
19:56
«Предельно правдиво»: в Волгограде приступают к сбору мнений о переименовании в СталинградСмотреть фотографии
18:15
Волгоградским депутатам назначили двойную зарплату за поездки в ДНР И ЛНРСмотреть фотографии
17:58
В Волгоградской области вторую неделю ищут пропавшую 14-летнюю Ларису БеловуСмотреть фотографии
17:32
В Волжском разыскивают сбившего 13-летнюю девочку водителяСмотреть фотографииCмотреть видео
15:36
Tele2 предлагает три месяца бесплатного домашнего интернета и цифрового ТВСмотреть фотографии
15:12
Вежливо встречают и провожают в уазики: в ТРК «Мармелад» задерживают подростковСмотреть фотографииCмотреть видео
14:54
Ведутся работы: газовики сообщили причину эвакуации жильцов пятиэтажки в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:35
Вандалы разрисовали непристойностями памятные штандарты в Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:33
Бонусы идут на взлет: «Ростелеком» и «Аэрофлот» стали партнерамиСмотреть фотографии
14:05
В Волгограде организуют уборку кладбищ за 6 миллионовСмотреть фотографии
14:05
В Волгоградской области бухгалтер ЖКХ обманывала сотрудников с зарплатойСмотреть фотографии
13:44
На севере Волгограда эвакуировали корпус детского сада № 386Смотреть фотографии
12:52
На месте все экстренные: в Волгограде эвакуировали жильцов пятиэтажки из-за запаха газаСмотреть фотографии
12:26
В Волгоградской области на 838 рублей увеличат пособие на погребениеСмотреть фотографии
12:21
Под Волгоградом соседи спасли дом многодетной матери от разъяренного поджигателяСмотреть фотографии
11:39
В Волгоградской области демонтируют мост из-за паводкаСмотреть фотографии
11:29
Ударил точно в сердце. Рецидивист в Волгоградской области зарезал друга из-за ревностиСмотреть фотографии
11:27
Бочаров поручил перевести все волгоградские школы на односменное обучениеСмотреть фотографии
11:24
Торги по продаже «Волгоградвзрывпрома» провалились второй разСмотреть фотографии
10:40
«Шла домой через реку»: в Волгоградской области подняли тело утопленницыСмотреть фотографии
10:30
«Неожиданными санкции не бывают»: как и когда волгоградцев должны предупредить об отключении светаСмотреть фотографии
10:19
Тысяча детей 1 сентября пойдет в новую школу на ул. Кузнецкой в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:55
Жилой квартал «Бейкер стрит» от ГК «Волгострой» отмечен наградой премии «ТОП ЖК-2023»Смотреть фотографии
09:53
Под Волгоградом селянка пыталась дать взятку полицейскому за фиктивную пропискуСмотреть фотографии
09:49
Учебную тревогу в последний момент отменили в Волгоградской области 1 мартаСмотреть фотографии
09:49
В Волгограде 20-летний мужчина разбился при падении с восьмого этажаСмотреть фотографии
09:17
Танцевавшие брейк на Мамаевом кургане в Волгограде отделались мелким штрафомСмотреть фотографии
08:36
«Через сутки человек загибается»: в МВД прокомментировали сообщения о травле волгоградцевСмотреть фотографии
 