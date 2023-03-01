Происшествия 01.03.2023 14:54
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01.03.2023 14:54
Возле пятиэтажного дома №22 по улице Кузнецова в Волгограде ведутся работы по ликвидации утечки газа из поврежденного газопровода. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в АО «Волгоградгоргазе».
- 1 марта в аварийно-диспетчерскую службу поступила информация о запахе газа по адресу: ул. Кузнецова, 22. Сотрудники «Волгоградгоргаз» оперативно прибыли на место и обнаружили концентрацию газа. Для устранения инцидента специалисты газовой службы локализовали поврежденный участок путем перекрытия запорного устройства на газопроводе, была произведена эвакуация жителей, - сообщили в газовой компании.
В настоящее время ведутся работы по восстановлению газоснабжения, которые планируется завершить сегодня в течение дня.
Напомним, что сегодня жильцов пятиэтажки, сотрудников автошколы и воспитанников корпуса детского сада №386, которые расположены в этом доме, эвакуировали из-за сильного запаха газа. Экстренные службы выявили проблемы с оборудованием, после чего начались аварийно-восстановительные работы. Двор многоквартирного дома, где работает спецтехника, огородили сигнальными лентами. Для эвакуированных жителей подогнали автобус, где они могут посидеть и погреться.
Прокуратура Волгоградской области взяла на контроль проведение работ по ремонту газового оборудования в многоквартирном доме по ул. Кузнецова, 22. На место выехал и.о. прокурора Краснооктябрьского района Волгограда Роман Туранцев.
- По итогам организованной надзорной проверки, при наличии оснований, будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, - сказала старший помощник прокурора области Оксана Черединина.
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