На месте все экстренные: в Волгограде эвакуировали жильцов пятиэтажки из-за запаха газа

Сотрудники экстренных служб эвакуировали жильцов из пятиэтажного жилого дома №22 по улице Кузнецова в Волгограде из-за сильного запаха газа.

– Около 9:30 почувствовали, что воняет газом. Запах был настолько сильным, что вызвали МЧС и газовиков. Они быстро приехали, стали разбираться. Выяснилось, что действительно есть какие-то проблемы в доме, поэтому и запах. Людей всех эвакуировали на улицу, – сообщила ИА «Высота 102» сотрудница автошколы «Сталинград», расположенной на первом этаже пятиэтажки.

На данный момент известно, что эвакуировали жильцов трех из восьми подъездов. На месте работают сотрудники газовой службы.

– Вызов был. Пожарный расчет уже вернулся. Выезжали на помощь населению. Ничего не горело, – таинственно прокомментировали ситуацию в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области.

На вопрос, от кого поступил вызов, и что конкретно произошло на улице Кузнецова, 22, в ведомстве не смогли ответить и перенаправили в другие оперативные службы.





Как уточняет корреспондент ИА «Высота 102», в настоящее время на улице Кузнецова находятся представители МЧС, Горгаза, полиции, а также бригада скорой помощи.

– Во двор посторонних людей не пускают, – сообщает корреспондент информагентства. – Всех отгоняет полиция. Специально для жильцов дома пригнали автобус. В дом никого не пускают. Во дворе работают два экскаватора.

Известно, что автобус большой вместимости для жильцов пригнало к месту муниципальное предприятие «ПАТП №7». В настоящее время автобус находится на безопасном расстоянии.

По предварительным данным, причиной эвакуации стали проблемы с газовым оборудованием. Редакция «Высоты 102» запросила комментарий в Горгазе.





















Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»

