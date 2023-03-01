Происшествия

На месте все экстренные: в Волгограде эвакуировали жильцов пятиэтажки из-за запаха газа

Происшествия 01.03.2023 12:52
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01.03.2023 12:52


Сотрудники экстренных служб эвакуировали жильцов из пятиэтажного жилого дома №22 по улице Кузнецова в Волгограде из-за сильного запаха газа.

Около 9:30 почувствовали, что воняет газом. Запах был настолько сильным, что вызвали МЧС и газовиков. Они быстро приехали, стали разбираться. Выяснилось, что действительно есть какие-то проблемы в доме, поэтому и запах. Людей всех эвакуировали на улицу, – сообщила ИА «Высота 102» сотрудница автошколы «Сталинград», расположенной на первом этаже пятиэтажки.

На данный момент известно, что эвакуировали жильцов трех из восьми подъездов. На месте работают сотрудники газовой службы.

Вызов был. Пожарный расчет уже вернулся. Выезжали на помощь населению. Ничего не горело, – таинственно прокомментировали ситуацию в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области. 

На вопрос, от кого поступил вызов, и что конкретно произошло на улице Кузнецова, 22, в ведомстве не смогли ответить и перенаправили в другие оперативные службы.


Как уточняет корреспондент ИА «Высота 102», в настоящее время на улице Кузнецова находятся представители МЧС, Горгаза, полиции, а также бригада скорой помощи. 

Во двор посторонних людей не пускают, – сообщает корреспондент информагентства. – Всех отгоняет полиция. Специально для жильцов дома пригнали автобус. В дом никого не пускают. Во дворе работают два экскаватора. 

Известно, что автобус большой вместимости для жильцов пригнало к месту муниципальное предприятие «ПАТП №7». В настоящее время автобус находится на безопасном расстоянии. 

По предварительным данным, причиной эвакуации стали проблемы с газовым оборудованием. Редакция «Высоты 102» запросила комментарий в Горгазе. 






Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102» 

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