Двоих молодых людей из Краснодарского края привлекут к административной ответственности за танцы на Мамаевом кургане. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, 24 февраля 32-летний и 30-летний жители Сочи были доставлены в отдел полиции за нарушение общественного порядка на территории мемориала.

– В отношении нарушителей были составлены протоколы и направлены в суд для рассмотрения по ст. 20.1 КоАП РФ за мелкое хулиганство, – уточнили в ведомстве.

По сведениям информагентства, молодые люди на Мамаевом кургане выполняли акробатические трюки, сопровождая это нецензурной бранью. Жители Сочи, как выяснилось, являются членами сборной Краснодарского края по брейк-дансу и участвовали в чемпионате ЮФО и СКФО по танцевальному виду спорта, который проходил в городе-герое 25 и 26 февраля.

Фото: kub_mash / t.me